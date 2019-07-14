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"Мотор Січ" скорочує
робочий тиждень до 4 днів

"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 20:55

Странно почему пропал мой пост, в кот. я удивлялся, почему у нас обсуждение любого вопроса сводится к ситуации в "рашке".
Неужели украинских форумчан больше волнует и интересует положение дел в РФ, чем в Украине?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:53

  silver_arrow_ua написав:
  Волгарь написав:Тут перечислено все ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ оборудование к одной совершенно незначительной детальке, которая называется engine, т.е ДВИГАТЕЛЬ, без которого баки/клапаны/датчики/питательные линии любой ступени - ПРОСТО ХЛАМ. А вот ДВИГАТЕЛЬ РН тягой в 400 т, который и стоит на Антаресе (половинка 800-тонного, на котором летал комплекс Буран/Энергия) не то что Украина, НИКТО В МИРЕ сделать НЕ МОЖЕТ (возможно, двигатель подобной тяги стоял на Сатурн-5/Апполон, но повторить эту технологию США СЕЙЧАС не в состоянии - Falcon Heavy оснащен аж 30-ю+!!! 100 тонными движками, что лишь подливает масла в огонь версии о фальсификации лунных экспедиций).
Я уже не говорю о том, что МОТОР Сич в сущности просто воспроизводит технический уровень предвоенной/военной поры, изготовляя ПОРШНЕВЫЕ авиадвижки мощности, сопоставимой с теми, на которых еще летали Чкалов/Громов или Кокинаки, выпускавшимися в СССР по лицензии, купленной в начале 30-х.


Ну шоб москаль та й не прибрехав - такого ще не було... :D

Тяга в 400т це 2 двигуни РД-193 з тягою в 2,085 kN згідно з https://en.wikipedia.org/wiki/RD-193
А у американського RS-68 наприклад в 1,5 рази більше :lol:
А у іншого американського двигуна "Space Shuttle Solid Rocket Boosters" тяга вже в 6.5 раз більша за москальський двигун який "НИКТО В МИРЕ сделать НЕ МОЖЕТ" :mrgreen:

А ще на фінальному етапі розробка двигуна потужністю в 8 разів більшою за нєімєюсчійаналахаф :shock:

То ж насипай ще сюди ваших вєлічайшіх в мірє поб'єд :P

Меня всегда поражало на форуме, с какой безапелляционостью субъекты, узнавшие о существовании объекта или явления из Сети за 5 минут до публикации поста после лихорадочных поисков, выносят суждения о вещах, о КОТОРЫХ ОНИ НЕ ИМЕЮТ АБСОЛЮТНО НИКАКОГО ПОНЯТИЯ! Говоря про у іншого американського двигуна "Space Shuttle, необходимо заметить, что это НЕ ДВИГАТЕЛЬ, а ТТУ, т.е. ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЙ ускоритель, прообразы которого поднимали в воздух ТБ-3 еще в начале 30-х. Т.е. огромный цилиндр с приделанным соплом, набитый почти 500 т перхлората алюминия и алюминиевого порошка, поднимавший Спейс Шатл всего на 45 км (дальше начинали работать маршевые двигатели), НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ/НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ, который раз запустив невозможно было остановить (что в конечном итоге и погубило Челенджер).
Я же веду речь о многокомпонентном сложнейшем ЖРД вроде F-1 или РД-170/171/171М/171-МВ - МАШИНЕ, работающей с давлением в 250 атм и дающий тягу в 80+ раз превышающую собственный вес (причем как раз тот факт, что уже через 7 лет после завершения лунных экспедиций в сША не нашлось F-1 ни в металле/нив чертежах, и шатлы летали на двигателях тягой всего в 200 т, как раз и вызывает сомнения в заявленных параметрах). А советский/российский РД отправил в космос Энергию/Буран/Зенит, проходит сейчас модернизацию, и весьма вероятно, скоро отправиться к Луне.
Странно, почему тогда люди живут в дремучей опе в раше, если все так хорошо?! Хотя вопрос риторический.

Конечно риторический, как и вот этот.
Как получается, что живущие в дремучей опе россияне купили в июне товаров на 2 730 млрд. рублей, а живущие в стремительно развивающейся экономике украинцы - всего на 89 млрд.гривен (213 млрд. рублей в эквиваленте) или в 12,8 раз больше (в 3 раза больше на душу населения, и это при более дешевых ценах почти ан все)? ГДЕ ТОГДА СИДЯТ ОНИ?
Волгарь
 
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