"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів

Странно почему пропал мой пост, в кот. я удивлялся, почему у нас обсуждение любого вопроса сводится к ситуации в "рашке".
Неужели украинских форумчан больше волнует и интересует положение дел в РФ, чем в Украине?
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Додано: Суб 17 сер, 2019 20:55
Странно почему пропал мой пост, в кот. я удивлялся, почему у нас обсуждение любого вопроса сводится к ситуации в "рашке".
Неужели украинских форумчан больше волнует и интересует положение дел в РФ, чем в Украине?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:53
Меня всегда поражало на форуме, с какой безапелляционостью субъекты, узнавшие о существовании объекта или явления из Сети за 5 минут до публикации поста после лихорадочных поисков, выносят суждения о вещах, о КОТОРЫХ ОНИ НЕ ИМЕЮТ АБСОЛЮТНО НИКАКОГО ПОНЯТИЯ! Говоря про у іншого американського двигуна "Space Shuttle, необходимо заметить, что это НЕ ДВИГАТЕЛЬ, а ТТУ, т.е. ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЙ ускоритель, прообразы которого поднимали в воздух ТБ-3 еще в начале 30-х. Т.е. огромный цилиндр с приделанным соплом, набитый почти 500 т перхлората алюминия и алюминиевого порошка, поднимавший Спейс Шатл всего на 45 км (дальше начинали работать маршевые двигатели), НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ/НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ, который раз запустив невозможно было остановить (что в конечном итоге и погубило Челенджер).
Я же веду речь о многокомпонентном сложнейшем ЖРД вроде F-1 или РД-170/171/171М/171-МВ - МАШИНЕ, работающей с давлением в 250 атм и дающий тягу в 80+ раз превышающую собственный вес (причем как раз тот факт, что уже через 7 лет после завершения лунных экспедиций в сША не нашлось F-1 ни в металле/нив чертежах, и шатлы летали на двигателях тягой всего в 200 т, как раз и вызывает сомнения в заявленных параметрах). А советский/российский РД отправил в космос Энергию/Буран/Зенит, проходит сейчас модернизацию, и весьма вероятно, скоро отправиться к Луне.
Конечно риторический, как и вот этот.
Как получается, что живущие в дремучей опе россияне купили в июне товаров на 2 730 млрд. рублей, а живущие в стремительно развивающейся экономике украинцы - всего на 89 млрд.гривен (213 млрд. рублей в эквиваленте) или в 12,8 раз больше (в 3 раза больше на душу населения, и это при более дешевых ценах почти ан все)? ГДЕ ТОГДА СИДЯТ ОНИ?
Додано: Пон 19 сер, 2019 11:37
1) Вы хотите повторить вслед за многочисленными конспирологами, что американцы не были на луне несмотря на то, что в конце 60х-начале70х это никто не ставил под сомнение, да и сейчас Леонов называет подобные утверждения чушью
2) Насчёт двигателя не знаю, а тёрмоустойчивую плитку на Буран украли у амеров, поэтому и полетел он в 1988 хотя старт и полоса были готовы в 1984
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 19 сер, 2019 11:46
В "дремучей опе" - это только то как вы себе представляете.
То во что вам хочется верить.
В этом плане вы ничуть не отличаетесь от упорото-руссо-патриотов которые утверждают что русские живут ничуть не хуже американцев, а то и лучше.
Что они, что вы - это просто отрицание реальности, в угоду своим влажным хотелкам.
Теперь уже точно не вернусь
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