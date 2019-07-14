"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів

Додано: Пон 19 сер, 2019 10:53

silver_arrow_ua написав: Волгарь написав: Тут перечислено все ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ оборудование к одной совершенно незначительной детальке, которая называется engine , т.е ДВИГАТЕЛЬ, без которого баки/клапаны/датчики/питательные линии любой ступени - ПРОСТО ХЛАМ. А вот ДВИГАТЕЛЬ РН тягой в 400 т, который и стоит на Антаресе (половинка 800-тонного, на котором летал комплекс Буран/Энергия) не то что Украина, НИКТО В МИРЕ сделать НЕ МОЖЕТ (возможно, двигатель подобной тяги стоял на Сатурн-5/Апполон, но повторить эту технологию США СЕЙЧАС не в состоянии - Falcon Heavy оснащен аж 30-ю+!!! 100 тонными движками, что лишь подливает масла в огонь версии о фальсификации лунных экспедиций).

Я уже не говорю о том, что МОТОР Сич в сущности просто воспроизводит технический уровень предвоенной/военной поры, изготовляя ПОРШНЕВЫЕ авиадвижки мощности, сопоставимой с теми, на которых еще летали Чкалов/Громов или Кокинаки, выпускавшимися в СССР по лицензии, купленной в начале 30-х. Тут перечислено все ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ оборудование к одной совершенно незначительной детальке, которая называется, т.е ДВИГАТЕЛЬ, без которого баки/клапаны/датчики/питательные линии любой ступени - ПРОСТО ХЛАМ. А вот ДВИГАТЕЛЬ РН тягой в 400 т, который и стоит на Антаресе (половинка 800-тонного, на котором летал комплекс Буран/Энергия) не то что Украина, НИКТО В МИРЕ сделать НЕ МОЖЕТ (возможно, двигатель подобной тяги стоял на Сатурн-5/Апполон, но повторить эту технологию США СЕЙЧАС не в состоянии - Falcon Heavy оснащен аж 30-ю+!!! 100 тонными движками, что лишь подливает масла в огонь версии о фальсификации лунных экспедиций).Я уже не говорю о том, что МОТОР Сич в сущности просто воспроизводит технический уровень предвоенной/военной поры, изготовляя ПОРШНЕВЫЕ авиадвижки мощности, сопоставимой с теми, на которых еще летали Чкалов/Громов или Кокинаки, выпускавшимися в СССР по лицензии, купленной в начале 30-х.



Ну шоб москаль та й не прибрехав - такого ще не було...



Тяга в 400т це 2 двигуни РД-193 з тягою в 2,085 kN згідно з https://en.wikipedia.org/wiki/RD-193

А у американського RS-68 наприклад в 1,5 рази більше

А у іншого американського двигуна "Space Shuttle Solid Rocket Boosters" тяга вже в 6.5 раз більша за москальський двигун який "НИКТО В МИРЕ сделать НЕ МОЖЕТ"



А ще на фінальному етапі розробка двигуна потужністю в 8 разів більшою за нєімєюсчійаналахаф



То ж насипай ще сюди ваших вєлічайшіх в мірє поб'єд Ну шоб москаль та й не прибрехав - такого ще не було...Тяга в 400т це 2 двигуни РД-193 з тягою в 2,085 kN згідно зА у американського RS-68 наприклад в 1,5 рази більшеА у іншого американського двигуна "Space Shuttle Solid Rocket Boosters" тяга вже в 6.5 раз більша за москальський двигун який "НИКТО В МИРЕ сделать НЕ МОЖЕТ"А ще на фінальному етапі розробка двигуна потужністю в 8 разів більшою за нєімєюсчійаналахафТо ж насипай ще сюди ваших вєлічайшіх в мірє поб'єд

Странно, почему тогда люди живут в дремучей опе в раше, если все так хорошо?! Хотя вопрос риторический.

в 3 раза больше на душу населения,

Меня всегда поражало на форуме, с какой безапелляционостью субъекты, узнавшие о существовании объекта или явления из Сети за 5 минут до публикации поста после лихорадочных поисков, выносят суждения о вещах, о КОТОРЫХ ОНИ НЕ ИМЕЮТ АБСОЛЮТНО НИКАКОГО ПОНЯТИЯ! Говоря про у іншого американського двигуна "Space Shuttle, необходимо заметить, что это НЕ ДВИГАТЕЛЬ, а ТТУ, т.е. ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЙ ускоритель, прообразы которого поднимали в воздух ТБ-3 еще в начале 30-х. Т.е. огромный цилиндр с приделанным соплом, набитый почти 500 т перхлората алюминия и алюминиевого порошка, поднимавший Спейс Шатл всего на 45 км (дальше начинали работать маршевые двигатели), НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ/НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ, который раз запустив невозможно было остановить (что в конечном итоге и погубило Челенджер).Я же веду речь о многокомпонентном сложнейшем ЖРД вроде F-1 или РД-170/171/171М/171-МВ - МАШИНЕ, работающей с давлением в 250 атм и дающий тягу в 80+ раз превышающую собственный вес (причем как раз тот факт, что уже через 7 лет после завершения лунных экспедиций в сША не нашлось F-1 ни в металле/нив чертежах, и шатлы летали на двигателях тягой всего в 200 т, как раз и вызывает сомнения в заявленных параметрах). А советский/российский РД отправил в космос Энергию/Буран/Зенит, проходит сейчас модернизацию, и весьма вероятно, скоро отправиться к Луне.Конечно риторический, как и вот этот.Как получается, что живущие в дремучей опе россияне купили в июне товаров на 2 730 млрд. рублей, а живущие в стремительно развивающейся экономике украинцы - всего на 89 млрд.гривен (213 млрд. рублей в эквиваленте) или в 12,8 раз больше (и это при более дешевых ценах почти ан все)? ГДЕ ТОГДА СИДЯТ ОНИ?