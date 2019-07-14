"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів

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Странно почему пропал мой пост, в кот. я удивлялся, почему у нас обсуждение любого вопроса сводится к ситуации в "рашке". Неужели украинских форумчан больше волнует и интересует положение дел в РФ, чем в Украине?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Волгарь написав:Тут перечислено все ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ оборудование к одной совершенно незначительной детальке, которая называется engine, т.е ДВИГАТЕЛЬ, без которого баки/клапаны/датчики/питательные линии любой ступени - ПРОСТО ХЛАМ. А вот ДВИГАТЕЛЬ РН тягой в 400 т, который и стоит на Антаресе (половинка 800-тонного, на котором летал комплекс Буран/Энергия) не то что Украина, НИКТО В МИРЕ сделать НЕ МОЖЕТ (возможно, двигатель подобной тяги стоял на Сатурн-5/Апполон, но повторить эту технологию США СЕЙЧАС не в состоянии - Falcon Heavy оснащен аж 30-ю+!!! 100 тонными движками, что лишь подливает масла в огонь версии о фальсификации лунных экспедиций). Я уже не говорю о том, что МОТОР Сич в сущности просто воспроизводит технический уровень предвоенной/военной поры, изготовляя ПОРШНЕВЫЕ авиадвижки мощности, сопоставимой с теми, на которых еще летали Чкалов/Громов или Кокинаки, выпускавшимися в СССР по лицензии, купленной в начале 30-х.
Ну шоб москаль та й не прибрехав - такого ще не було...
Тяга в 400т це 2 двигуни РД-193 з тягою в 2,085 kN згідно з https://en.wikipedia.org/wiki/RD-193 А у американського RS-68 наприклад в 1,5 рази більше А у іншого американського двигуна "Space Shuttle Solid Rocket Boosters" тяга вже в 6.5 раз більша за москальський двигун який "НИКТО В МИРЕ сделать НЕ МОЖЕТ"
А ще на фінальному етапі розробка двигуна потужністю в 8 разів більшою за нєімєюсчійаналахаф
То ж насипай ще сюди ваших вєлічайшіх в мірє поб'єд
Меня всегда поражало на форуме, с какой безапелляционостью субъекты, узнавшие о существовании объекта или явления из Сети за 5 минут до публикации поста после лихорадочных поисков, выносят суждения о вещах, о КОТОРЫХ ОНИ НЕ ИМЕЮТ АБСОЛЮТНО НИКАКОГО ПОНЯТИЯ! Говоря про у іншого американського двигуна "Space Shuttle, необходимо заметить, что это НЕ ДВИГАТЕЛЬ, а ТТУ, т.е. ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЙ ускоритель, прообразы которого поднимали в воздух ТБ-3 еще в начале 30-х. Т.е. огромный цилиндр с приделанным соплом, набитый почти 500 т перхлората алюминия и алюминиевого порошка, поднимавший Спейс Шатл всего на 45 км (дальше начинали работать маршевые двигатели), НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ/НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ, который раз запустив невозможно было остановить (что в конечном итоге и погубило Челенджер). Я же веду речь о многокомпонентном сложнейшем ЖРД вроде F-1 или РД-170/171/171М/171-МВ - МАШИНЕ, работающей с давлением в 250 атм и дающий тягу в 80+ раз превышающую собственный вес (причем как раз тот факт, что уже через 7 лет после завершения лунных экспедиций в сША не нашлось F-1 ни в металле/нив чертежах, и шатлы летали на двигателях тягой всего в 200 т, как раз и вызывает сомнения в заявленных параметрах). А советский/российский РД отправил в космос Энергию/Буран/Зенит, проходит сейчас модернизацию, и весьма вероятно, скоро отправиться к Луне.
Странно, почему тогда люди живут в дремучей опе в раше, если все так хорошо?! Хотя вопрос риторический.
Конечно риторический, как и вот этот. Как получается, что живущие в дремучей опе россияне купили в июне товаров на 2 730 млрд. рублей, а живущие в стремительно развивающейся экономике украинцы - всего на 89 млрд.гривен (213 млрд. рублей в эквиваленте) или в 12,8 раз больше (в 3 раза больше на душу населения, и это при более дешевых ценах почти ан все)? ГДЕ ТОГДА СИДЯТ ОНИ?
Волгарь написав:Я же веду речь о многокомпонентном сложнейшем ЖРД вроде F-1 или РД-170/171/171М/171-МВ - МАШИНЕ, работающей с давлением в 250 атм и дающий тягу в 80+ раз превышающую собственный вес (причем как раз тот факт, что уже через 7 лет после завершения лунных экспедиций в сША не нашлось F-1 ни в металле/нив чертежах, и шатлы летали на двигателях тягой всего в 200 т, как раз и вызывает сомнения в заявленных параметрах). А советский/российский РД отправил в космос Энергию/Буран/Зенит, проходит сейчас модернизацию, и весьма вероятно, скоро отправиться к Луне.
1) Вы хотите повторить вслед за многочисленными конспирологами, что американцы не были на луне несмотря на то, что в конце 60х-начале70х это никто не ставил под сомнение, да и сейчас Леонов называет подобные утверждения чушью 2) Насчёт двигателя не знаю, а тёрмоустойчивую плитку на Буран украли у амеров, поэтому и полетел он в 1988 хотя старт и полоса были готовы в 1984
Shram написав: Представьте получается. Турки вон четыре комплекса С-400 купили. Знаете за сколько? 2,5 млрд баксов. Столько примерно дает весь экспорт пшеницы из Украины за год. 4 установки ПВО. Вот что значит высокотехнологичный продукт.
А ещё есть самолеты, вертолеты, танки, другая бронетехника, атомная отрасль, подводные лодки и так далее.
Странно, почему тогда люди живут в дремучей опе в раше, если все так хорошо?! Хотя вопрос риторический.
В "дремучей опе" - это только то как вы себе представляете. То во что вам хочется верить. В этом плане вы ничуть не отличаетесь от упорото-руссо-патриотов которые утверждают что русские живут ничуть не хуже американцев, а то и лучше. Что они, что вы - это просто отрицание реальности, в угоду своим влажным хотелкам.
Волгарь написав:Я же веду речь о многокомпонентном сложнейшем ЖРД вроде F-1 или РД-170/171/171М/171-МВ - МАШИНЕ, работающей с давлением в 250 атм и дающий тягу в 80+ раз превышающую собственный вес (причем как раз тот факт, что уже через 7 лет после завершения лунных экспедиций в сША не нашлось F-1 ни в металле/нив чертежах, и шатлы летали на двигателях тягой всего в 200 т, как раз и вызывает сомнения в заявленных параметрах). А советский/российский РД отправил в космос Энергию/Буран/Зенит, проходит сейчас модернизацию, и весьма вероятно, скоро отправиться к Луне.
1) Вы хотите повторить вслед за многочисленными конспирологами, что американцы не были на луне несмотря на то, что в конце 60х-начале70х это никто не ставил под сомнение, да и сейчас Леонов называет подобные утверждения чушью 2) Насчёт двигателя не знаю, а тёрмоустойчивую плитку на Буран украли у амеров, поэтому и полетел он в 1988 хотя старт и полоса были готовы в 1984
Не хочу. Я просто привык руководствоваться принципом бритвы Окама - если некое событие имеет несколько правдоподобных объяснений, то наиболее простое из них и является правильным. Согласитесь, что в полете на Луну прослеживается несколько странностей: - существовало 2 РН Сатурн-5 - один из них выводил на орбиту Земли 13 Т, другой 130!!!. - через 50 лет после первой лунной экспедиции при максимальных усилиях потребуется лет 7, чтобы вновь достичь Луны. Т.е. сейчас никто не способен повторить технологии полувековой давности, хотя техника шагнула в перед (особенно вычислительная) на 10 порядков (буквально) - основа Сатурн-5 - двигатель F-1, созданный 55 лет назад. Самая передовая в мире (технологически) американская ракетная промышленность и близко не способна создать двигатель даже половинной мощности - ТАК НЕ БЫВАЕТ. - все двигатели, якобы, порезали на металлолом (странно, почему не порезали РД-170, линейка этих двигателей постоянно развивается при финансовых возможностях меньше на порядок) - все вопросы по посещению Луны снял бы всего 1 кадр - если бы кто-нибудь из астронавтов просто подбросил теннисный мяч метров на 100, и он бы опускался с такой высоты секунд 11. - астронавт в скафандре весит на Луне максимум 25 кг - он передвигался бы по ее поверхности скачками едва ли в 6-7 м без большого труда. - еще в 1961-ом, максимум на что было способно детище фон Брауна - закинуть капсулу в 1 т и приземлить ее в 200 км от места старта (как в 1944-ом). Через 5 лет уже удалось придать кораблю массой 130 т первую космическую скорость!!! З а это время СССР, опережавший США, увеличил массу выводимого корабля с 4,5 т (Восток) до 6,5 т - Союз. И так далее, и тому подобное
Волгарь написав:Я же веду речь о многокомпонентном сложнейшем ЖРД вроде F-1 или РД-170/171/171М/171-МВ - МАШИНЕ, работающей с давлением в 250 атм и дающий тягу в 80+ раз превышающую собственный вес (причем как раз тот факт, что уже через 7 лет после завершения лунных экспедиций в сША не нашлось F-1 ни в металле/нив чертежах, и шатлы летали на двигателях тягой всего в 200 т, как раз и вызывает сомнения в заявленных параметрах). А советский/российский РД отправил в космос Энергию/Буран/Зенит, проходит сейчас модернизацию, и весьма вероятно, скоро отправиться к Луне.
1) Вы хотите повторить вслед за многочисленными конспирологами, что американцы не были на луне несмотря на то, что в конце 60х-начале70х это никто не ставил под сомнение, да и сейчас Леонов называет подобные утверждения чушью 2) Насчёт двигателя не знаю, а тёрмоустойчивую плитку на Буран украли у амеров, поэтому и полетел он в 1988 хотя старт и полоса были готовы в 1984
Не хочу. Я просто привык руководствоваться принципом бритвы Окама - если некое событие имеет несколько правдоподобных объяснений, то наиболее простое из них и является правильным. Согласитесь, что в полете на Луну прослеживается несколько странностей: - существовало 2 РН Сатурн-5 - один из них выводил на орбиту Земли 13 Т, другой 130!!!. - через 50 лет после первой лунной экспедиции при максимальных усилиях потребуется лет 7, чтобы вновь достичь Луны. Т.е. сейчас никто не способен повторить технологии полувековой давности, хотя техника шагнула в перед (особенно вычислительная) на 10 порядков (буквально) - основа Сатурн-5 - двигатель F-1, созданный 55 лет назад. Самая передовая в мире (технологически) американская ракетная промышленность и близко не способна создать двигатель даже половинной мощности - ТАК НЕ БЫВАЕТ. - все двигатели, якобы, порезали на металлолом (странно, почему не порезали РД-170, линейка этих двигателей постоянно развивается при финансовых возможностях меньше на порядок) - все вопросы по посещению Луны снял бы всего 1 кадр - если бы кто-нибудь из астронавтов просто подбросил теннисный мяч метров на 100, и он бы опускался с такой высоты секунд 11. - астронавт в скафандре весит на Луне максимум 25 кг - он передвигался бы по ее поверхности скачками едва ли в 6-7 м без большого труда. - еще в 1961-ом, максимум на что было способно детище фон Брауна - закинуть капсулу в 1 т и приземлить ее в 200 км от места старта (как в 1944-ом). Через 5 лет уже удалось придать кораблю массой 130 т первую космическую скорость!!! З а это время СССР, опережавший США, увеличил массу выводимого корабля с 4,5 т (Восток) до 6,5 т - Союз. И так далее, и тому подобное
Вата головного мозга. Давай о ракете на ядреном двигателе.
shapo написав:1) Вы хотите повторить вслед за многочисленными конспирологами, что американцы не были на луне несмотря на то, что в конце 60х-начале70х это никто не ставил под сомнение, да и сейчас Леонов называет подобные утверждения чушью 2) Насчёт двигателя не знаю, а тёрмоустойчивую плитку на Буран украли у амеров, поэтому и полетел он в 1988 хотя старт и полоса были готовы в 1984
Не хочу. Я просто привык руководствоваться принципом бритвы Окама - если некое событие имеет несколько правдоподобных объяснений, то наиболее простое из них и является правильным. Согласитесь, что в полете на Луну прослеживается несколько странностей: - существовало 2 РН Сатурн-5 - один из них выводил на орбиту Земли 13 Т, другой 130!!!. - через 50 лет после первой лунной экспедиции при максимальных усилиях потребуется лет 7, чтобы вновь достичь Луны. Т.е. сейчас никто не способен повторить технологии полувековой давности, хотя техника шагнула в перед (особенно вычислительная) на 10 порядков (буквально) - основа Сатурн-5 - двигатель F-1, созданный 55 лет назад. Самая передовая в мире (технологически) американская ракетная промышленность и близко не способна создать двигатель даже половинной мощности - ТАК НЕ БЫВАЕТ. - все двигатели, якобы, порезали на металлолом (странно, почему не порезали РД-170, линейка этих двигателей постоянно развивается при финансовых возможностях меньше на порядок) - все вопросы по посещению Луны снял бы всего 1 кадр - если бы кто-нибудь из астронавтов просто подбросил теннисный мяч метров на 100, и он бы опускался с такой высоты секунд 11. - астронавт в скафандре весит на Луне максимум 25 кг - он передвигался бы по ее поверхности скачками едва ли в 6-7 м без большого труда. - еще в 1961-ом, максимум на что было способно детище фон Брауна - закинуть капсулу в 1 т и приземлить ее в 200 км от места старта (как в 1944-ом). Через 5 лет уже удалось придать кораблю массой 130 т первую космическую скорость!!! З а это время СССР, опережавший США, увеличил массу выводимого корабля с 4,5 т (Восток) до 6,5 т - Союз. И так далее, и тому подобное
Так почему же СССР молчал в те годы и не приводил ваши аргументы хотя шла бешеная космическая гонка? Что,советские конструкторы были тогда глупее или шпионов советских не было в НАСА?
shapo написав:1) Вы хотите повторить вслед за многочисленными конспирологами, что американцы не были на луне несмотря на то, что в конце 60х-начале70х это никто не ставил под сомнение, да и сейчас Леонов называет подобные утверждения чушью 2) Насчёт двигателя не знаю, а тёрмоустойчивую плитку на Буран украли у амеров, поэтому и полетел он в 1988 хотя старт и полоса были готовы в 1984
Не хочу. Я просто привык руководствоваться принципом бритвы Окама - если некое событие имеет несколько правдоподобных объяснений, то наиболее простое из них и является правильным. Согласитесь, что в полете на Луну прослеживается несколько странностей: - существовало 2 РН Сатурн-5 - один из них выводил на орбиту Земли 13 Т, другой 130!!!. - через 50 лет после первой лунной экспедиции при максимальных усилиях потребуется лет 7, чтобы вновь достичь Луны. Т.е. сейчас никто не способен повторить технологии полувековой давности, хотя техника шагнула в перед (особенно вычислительная) на 10 порядков (буквально) - основа Сатурн-5 - двигатель F-1, созданный 55 лет назад. Самая передовая в мире (технологически) американская ракетная промышленность и близко не способна создать двигатель даже половинной мощности - ТАК НЕ БЫВАЕТ. - все двигатели, якобы, порезали на металлолом (странно, почему не порезали РД-170, линейка этих двигателей постоянно развивается при финансовых возможностях меньше на порядок) - все вопросы по посещению Луны снял бы всего 1 кадр - если бы кто-нибудь из астронавтов просто подбросил теннисный мяч метров на 100, и он бы опускался с такой высоты секунд 11. - астронавт в скафандре весит на Луне максимум 25 кг - он передвигался бы по ее поверхности скачками едва ли в 6-7 м без большого труда. - еще в 1961-ом, максимум на что было способно детище фон Брауна - закинуть капсулу в 1 т и приземлить ее в 200 км от места старта (как в 1944-ом). Через 5 лет уже удалось придать кораблю массой 130 т первую космическую скорость!!! З а это время СССР, опережавший США, увеличил массу выводимого корабля с 4,5 т (Восток) до 6,5 т - Союз. И так далее, и тому подобное
Так почему же СССР молчал в те годы и не приводил ваши аргументы хотя шла бешеная космическая гонка? Что,советские конструкторы были тогда глупее или шпионов советских не было в НАСА?
СССР не молчал. Даже в школьных учебниках писали, что в Советском Союзе выбрали другой путь исследования Луны - беспилотных аппаратов Луноход, которые ходят по Луне дольше, а делают больше. И все (99,9%) населения СССР этим удовлетворялись. О провале программы Н-1 знали единицы, а о том, что Сатурн-5 выводил на орбиту 140 т, а самый мощный советский корабль Протон -13, я, например, узнал только в конце 80-х. Да и что СССР мог сказать - телеметрия с Луны/орбиты Луны шла, ТВ картинка -тоже. Значит были? Лишь в начале нулевых, когда человек, очень похожий на Стенли Кубрика, дал интервью о съемках лунных репортажей в Голливуде, появились первые сомнения. И пошло-поехало. К 50-ти летию полета я читал подробный разбор операций по доставке человека на Луну. оказалось, для этого делали 13 сложнейших операций - стыковок/перестыковок/прилунений/приземлений. Даже если вероятность успеха каждой 0,99 - см. выше. А тут их общая надежность даже в теории - менее 0,5. Т.е. из 6-ти экспедиций половина должна была закончиться провалом (в теории). А на практике лишь Апполон 13 был вынужден вернуться назад после аварии. Но самое главное противоречие в том, что ПРИ НЫНЕШНЕМ УРОВНЕ ТЕХНОЛОГИЙ НИКТО НЕ СПОСОБЕН ПОВТОРИТЬ УСПЕХ 50-ти летний дальности! При современном уровне нет ни РН, ни корабля, непонятно, как защитить космонавтов от радиации. Сейчас стыковка на орбите - рутина. А 50 лет назад это была почти героическая операция - вручную, взлетев с Луны, попасть точно в модуль, летящий с огромной скоростью вокруг нее. И промахнуться НЕЛЬЗЯ - в земных условиях можно вернуться назад, в лунных 2-ой попытки может и не быть (некуда вернуться и топливо исчерпано взлет-посадкой). Риск смертельный, и старт с Луны должен состояться с точностью в сотые доли секунды. Сейчас синхронизацией занимается компьютер, который в миллиарды раз быстрее, чем 50 лет назад. А тогда? Примитивная ЭВМ или СРУ (счетно-решающее устройство), работающее по циклограмме? Поэтому,вопросов все больше. В 68-ом СССР запустил Протон, передававший записанные на пленку переговоры с ЦУП, вокруг Луны. И американцы забеспокоились - создавалось четкая картина пилотируемого полета. Не берусь утверждать, что они поступили также. Но, повторюсь, явные противоречия и нестыковки подливают масла в огонь.
Shram написав: Представьте получается. Турки вон четыре комплекса С-400 купили. Знаете за сколько? 2,5 млрд баксов. Столько примерно дает весь экспорт пшеницы из Украины за год. 4 установки ПВО. Вот что значит высокотехнологичный продукт.
А ещё есть самолеты, вертолеты, танки, другая бронетехника, атомная отрасль, подводные лодки и так далее.
Странно, почему тогда люди живут в дремучей опе в раше, если все так хорошо?! Хотя вопрос риторический.
В "дремучей опе" - это только то как вы себе представляете. То во что вам хочется верить.
Вот волгарям незадача, ведь их сладким сказкам про "процветающую супердержаву" противоречит банальный интернет...
Вот это:
Или это:
Это такое специальное дремучее процветание? А, уфимец?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.