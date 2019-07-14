"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів

Додано: Вів 20 сер, 2019 11:52

shapo написав: Волгарь написав: shapo написав: 1) Вы хотите повторить вслед за многочисленными конспирологами , что американцы не были на луне несмотря на то, что в конце 60х-начале70х это никто не ставил под сомнение, да и сейчас Леонов называет подобные утверждения чушью

2) Насчёт двигателя не знаю, а тёрмоустойчивую плитку на Буран украли у амеров, поэтому и полетел он в 1988 хотя старт и полоса были готовы в 1984 1), что американцы не были на луне несмотря на то, что в конце 60х-начале70х это никто не ставил под сомнение, да и сейчас Леонов называет подобные утверждения чушью2) Насчёт двигателя не знаю, а тёрмоустойчивую плитку на Буран украли у амеров, поэтому и полетел он в 1988 хотя старт и полоса были готовы в 1984

Не хочу. Я просто привык руководствоваться принципом бритвы Окама - если некое событие имеет несколько правдоподобных объяснений, то наиболее простое из них и является правильным. Согласитесь, что в полете на Луну прослеживается несколько странностей:

- существовало 2 РН Сатурн-5 - один из них выводил на орбиту Земли 13 Т, другой 130!!!.

- через 50 лет после первой лунной экспедиции при максимальных усилиях потребуется лет 7, чтобы вновь достичь Луны. Т.е. сейчас никто не способен повторить технологии полувековой давности, хотя техника шагнула в перед (особенно вычислительная) на 10 порядков (буквально)

- основа Сатурн-5 - двигатель F-1, созданный 55 лет назад. Самая передовая в мире (технологически) американская ракетная промышленность и близко не способна создать двигатель даже половинной мощности - ТАК НЕ БЫВАЕТ.

- все двигатели, якобы, порезали на металлолом (странно, почему не порезали РД-170, линейка этих двигателей постоянно развивается при финансовых возможностях меньше на порядок)

- все вопросы по посещению Луны снял бы всего 1 кадр - если бы кто-нибудь из астронавтов просто подбросил теннисный мяч метров на 100, и он бы опускался с такой высоты секунд 11.

- астронавт в скафандре весит на Луне максимум 25 кг - он передвигался бы по ее поверхности скачками едва ли в 6-7 м без большого труда.

- еще в 1961-ом, максимум на что было способно детище фон Брауна - закинуть капсулу в 1 т и приземлить ее в 200 км от места старта (как в 1944-ом). Через 5 лет уже удалось придать кораблю массой 130 т первую космическую скорость!!! З а это время СССР, опережавший США, увеличил массу выводимого корабля с 4,5 т (Восток) до 6,5 т - Союз.

И так далее, и тому подобное Не хочу. Я просто привык руководствоваться принципом бритвы Окама - если некое событие имеет несколько правдоподобных объяснений, то наиболее простое из них и является правильным. Согласитесь, что в полете на Луну прослеживается несколько странностей:- существовало 2 РН Сатурн-5 - один из них выводил на орбиту Земли 13 Т, другой 130!!!.- через 50 лет после первой лунной экспедиции при максимальных усилиях потребуется лет 7, чтобы вновь достичь Луны. Т.е. сейчас никто не способен повторить технологии полувековой давности, хотя техника шагнула в перед (особенно вычислительная) на 10 порядков (буквально)- основа Сатурн-5 - двигатель F-1, созданный 55 лет назад. Самая передовая в мире (технологически) американская ракетная промышленность и близко не способна создать двигатель даже половинной мощности - ТАК НЕ БЫВАЕТ.- все двигатели, якобы, порезали на металлолом (странно, почему не порезали РД-170, линейка этих двигателей постоянно развивается при финансовых возможностях меньше на порядок)- все вопросы по посещению Луны снял бы всего 1 кадр - если бы кто-нибудь из астронавтов просто подбросил теннисный мяч метров на 100, и он бы опускался с такой высоты секунд 11.- астронавт в скафандре весит на Луне максимум 25 кг - он передвигался бы по ее поверхности скачками едва ли в 6-7 м без большого труда.- еще в 1961-ом, максимум на что было способно детище фон Брауна - закинуть капсулу в 1 т и приземлить ее в 200 км от места старта (как в 1944-ом). Через 5 лет уже удалось придать кораблю массой 130 т первую космическую скорость!!! З а это время СССР, опережавший США, увеличил массу выводимого корабля с 4,5 т (Восток) до 6,5 т - Союз.И так далее, и тому подобное

Так почему же СССР молчал в те годы и не приводил ваши аргументы хотя шла бешеная космическая гонка?

Что,советские конструкторы были тогда глупее или шпионов советских не было в НАСА? Так почему же СССР молчал в те годы и не приводил ваши аргументы хотя шла бешеная космическая гонка?Что,советские конструкторы были тогда глупее или шпионов советских не было в НАСА?

СССР не молчал. Даже в школьных учебниках писали, что в Советском Союзе выбрали другой путь исследования Луны - беспилотных аппаратов Луноход, которые ходят по Луне дольше, а делают больше. И все (99,9%) населения СССР этим удовлетворялись. О провале программы Н-1 знали единицы, а о том, что Сатурн-5 выводил на орбиту 140 т, а самый мощный советский корабль Протон -13, я, например, узнал только в конце 80-х. Да и что СССР мог сказать - телеметрия с Луны/орбиты Луны шла, ТВ картинка -тоже. Значит были?Лишь в начале нулевых, когда человек, очень похожий на Стенли Кубрика, дал интервью о съемках лунных репортажей в Голливуде, появились первые сомнения. И пошло-поехало. К 50-ти летию полета я читал подробный разбор операций по доставке человека на Луну. оказалось, для этого делали 13 сложнейших операций - стыковок/перестыковок/прилунений/приземлений. Даже если вероятность успеха каждой 0,99 - см. выше. А тут их общая надежность даже в теории - менее 0,5. Т.е. из 6-ти экспедиций половина должна была закончиться провалом (в теории). А на практике лишь Апполон 13 был вынужден вернуться назад после аварии.Но самое главное противоречие в том, что ПРИ НЫНЕШНЕМ УРОВНЕ ТЕХНОЛОГИЙ НИКТО НЕ СПОСОБЕН ПОВТОРИТЬ УСПЕХ 50-ти летний дальности! При современном уровне нет ни РН, ни корабля, непонятно, как защитить космонавтов от радиации. Сейчас стыковка на орбите - рутина. А 50 лет назад это была почти героическая операция - вручную, взлетев с Луны, попасть точно в модуль, летящий с огромной скоростью вокруг нее. И промахнуться НЕЛЬЗЯ - в земных условиях можно вернуться назад, в лунных 2-ой попытки может и не быть (некуда вернуться и топливо исчерпано взлет-посадкой). Риск смертельный, и старт с Луны должен состояться с точностью в сотые доли секунды. Сейчас синхронизацией занимается компьютер, который в миллиарды раз быстрее, чем 50 лет назад. А тогда? Примитивная ЭВМ или СРУ (счетно-решающее устройство), работающее по циклограмме?Поэтому,вопросов все больше. В 68-ом СССР запустил Протон, передававший записанные на пленку переговоры с ЦУП, вокруг Луны. И американцы забеспокоились - создавалось четкая картина пилотируемого полета. Не берусь утверждать, что они поступили также. Но, повторюсь, явные противоречия и нестыковки подливают масла в огонь.