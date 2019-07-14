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"Мотор Січ" скорочує
робочий тиждень до 4 днів

"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:09

  shapo написав:Так почему же СССР молчал в те годы и не приводил ваши аргументы хотя шла бешеная космическая гонка?
Что,советские конструкторы были тогда глупее или шпионов советских не было в НАСА?


  Волгарь написав:СССР не молчал. Даже в школьных учебниках писали, что в Советском Союзе выбрали другой путь исследования Луны - беспилотных аппаратов Луноход, которые ходят по Луне дольше, а делают больше. И все (99,9%) населения СССР этим удовлетворялись. О провале программы Н-1 знали единицы, а о том, что Сатурн-5 выводил на орбиту 140 т, а самый мощный советский корабль Протон -13, я, например, узнал только в конце 80-х. Да и что СССР мог сказать - телеметрия с Луны/орбиты Луны шла, ТВ картинка -тоже. Значит были?
Лишь в начале нулевых, когда человек, очень похожий на Стенли Кубрика, дал интервью о съемках лунных репортажей в Голливуде, появились первые сомнения. И пошло-поехало. К 50-ти летию полета я читал подробный разбор операций по доставке человека на Луну. оказалось, для этого делали 13 сложнейших операций - стыковок/перестыковок/прилунений/приземлений. Даже если вероятность успеха каждой 0,99 - см. выше. А тут их общая надежность даже в теории - менее 0,5. Т.е. из 6-ти экспедиций половина должна была закончиться провалом (в теории). А на практике лишь Апполон 13 был вынужден вернуться назад после аварии.
Но самое главное противоречие в том, что ПРИ НЫНЕШНЕМ УРОВНЕ ТЕХНОЛОГИЙ НИКТО НЕ СПОСОБЕН ПОВТОРИТЬ УСПЕХ 50-ти летний дальности! При современном уровне нет ни РН, ни корабля, непонятно, как защитить космонавтов от радиации. Сейчас стыковка на орбите - рутина. А 50 лет назад это была почти героическая операция - вручную, взлетев с Луны, попасть точно в модуль, летящий с огромной скоростью вокруг нее. И промахнуться НЕЛЬЗЯ - в земных условиях можно вернуться назад, в лунных 2-ой попытки может и не быть (некуда вернуться и топливо исчерпано взлет-посадкой). Риск смертельный, и старт с Луны должен состояться с точностью в сотые доли секунды. Сейчас синхронизацией занимается компьютер, который в миллиарды раз быстрее, чем 50 лет назад. А тогда? Примитивная ЭВМ или СРУ (счетно-решающее устройство), работающее по циклограмме?
Поэтому,вопросов все больше. В 68-ом СССР запустил Протон, передававший записанные на пленку переговоры с ЦУП, вокруг Луны. И американцы забеспокоились - создавалось четкая картина пилотируемого полета. Не берусь утверждать, что они поступили также. Но, повторюсь, явные противоречия и нестыковки подливают масла в огонь.


СССР именно молчал и пытался повторить американцев, но неудачно. Мне об этих авариях после которых от обломков разорвавшегося ракетоносителя Н-1 трещала крыша ни МИКке 113-й площадки рассказали на Байконуре в 1979г.
Про "любимый лунный трактор" знали, конечно, все, но пощечина от амеров обогнавших в космической гонке СССР почему-то не вызывала такой реакции как через 40-50 лет после этого события.
По поводу отца Заводного апельсина https://www.mk.ru/science/2015/12/13/bl ... -lune.html
А Леонов, видимо, вместе с Кубриком продался ЦРУ - https://ria.ru/20090720/177908258.html
"Всерьез верить в то, что американцы не были на Луне, могут только абсолютно невежественные люди. И, к сожалению, вся эта нелепая эпопея о якобы сфабрикованных в Голливуде кадрах, началась именно с самих американцев. Кстати, первый человек, который начал распространять эти слухи, был посажен в тюрьму за клевету", - отметил в этой связи Алексей Леонов.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:02

  shapo написав:А Леонов, видимо, вместе с Кубриком продался ЦРУ - https://ria.ru/20090720/177908258.html
"Всерьез верить в то, что американцы не были на Луне, могут только абсолютно невежественные люди.


Практически 100% попадание, волгарям чуть-чуть до "абсолютно" не хватает.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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