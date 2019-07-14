"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів

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shapo написав:Так почему же СССР молчал в те годы и не приводил ваши аргументы хотя шла бешеная космическая гонка? Что,советские конструкторы были тогда глупее или шпионов советских не было в НАСА?
Волгарь написав:СССР не молчал. Даже в школьных учебниках писали, что в Советском Союзе выбрали другой путь исследования Луны - беспилотных аппаратов Луноход, которые ходят по Луне дольше, а делают больше. И все (99,9%) населения СССР этим удовлетворялись. О провале программы Н-1 знали единицы, а о том, что Сатурн-5 выводил на орбиту 140 т, а самый мощный советский корабль Протон -13, я, например, узнал только в конце 80-х. Да и что СССР мог сказать - телеметрия с Луны/орбиты Луны шла, ТВ картинка -тоже. Значит были? Лишь в начале нулевых, когда человек, очень похожий на Стенли Кубрика, дал интервью о съемках лунных репортажей в Голливуде, появились первые сомнения. И пошло-поехало. К 50-ти летию полета я читал подробный разбор операций по доставке человека на Луну. оказалось, для этого делали 13 сложнейших операций - стыковок/перестыковок/прилунений/приземлений. Даже если вероятность успеха каждой 0,99 - см. выше. А тут их общая надежность даже в теории - менее 0,5. Т.е. из 6-ти экспедиций половина должна была закончиться провалом (в теории). А на практике лишь Апполон 13 был вынужден вернуться назад после аварии. Но самое главное противоречие в том, что ПРИ НЫНЕШНЕМ УРОВНЕ ТЕХНОЛОГИЙ НИКТО НЕ СПОСОБЕН ПОВТОРИТЬ УСПЕХ 50-ти летний дальности! При современном уровне нет ни РН, ни корабля, непонятно, как защитить космонавтов от радиации. Сейчас стыковка на орбите - рутина. А 50 лет назад это была почти героическая операция - вручную, взлетев с Луны, попасть точно в модуль, летящий с огромной скоростью вокруг нее. И промахнуться НЕЛЬЗЯ - в земных условиях можно вернуться назад, в лунных 2-ой попытки может и не быть (некуда вернуться и топливо исчерпано взлет-посадкой). Риск смертельный, и старт с Луны должен состояться с точностью в сотые доли секунды. Сейчас синхронизацией занимается компьютер, который в миллиарды раз быстрее, чем 50 лет назад. А тогда? Примитивная ЭВМ или СРУ (счетно-решающее устройство), работающее по циклограмме? Поэтому,вопросов все больше. В 68-ом СССР запустил Протон, передававший записанные на пленку переговоры с ЦУП, вокруг Луны. И американцы забеспокоились - создавалось четкая картина пилотируемого полета. Не берусь утверждать, что они поступили также. Но, повторюсь, явные противоречия и нестыковки подливают масла в огонь.
СССР именно молчал и пытался повторить американцев, но неудачно. Мне об этих авариях после которых от обломков разорвавшегося ракетоносителя Н-1 трещала крыша ни МИКке 113-й площадки рассказали на Байконуре в 1979г. Про "любимый лунный трактор" знали, конечно, все, но пощечина от амеров обогнавших в космической гонке СССР почему-то не вызывала такой реакции как через 40-50 лет после этого события. По поводу отца Заводного апельсина https://www.mk.ru/science/2015/12/13/bl ... -lune.html А Леонов, видимо, вместе с Кубриком продался ЦРУ - https://ria.ru/20090720/177908258.html "Всерьез верить в то, что американцы не были на Луне, могут только абсолютно невежественные люди. И, к сожалению, вся эта нелепая эпопея о якобы сфабрикованных в Голливуде кадрах, началась именно с самих американцев. Кстати, первый человек, который начал распространять эти слухи, был посажен в тюрьму за клевету", - отметил в этой связи Алексей Леонов.
shapo написав:А Леонов, видимо, вместе с Кубриком продался ЦРУ - https://ria.ru/20090720/177908258.html "Всерьез верить в то, что американцы не были на Луне, могут только абсолютно невежественные люди.
Практически 100% попадание, волгарям чуть-чуть до "абсолютно" не хватает.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Волгарь написав:Меня всегда поражало на форуме, с какой безапелляционостью субъекты, узнавшие о существовании объекта или явления из Сети за 5 минут до публикации поста после лихорадочных поисков, выносят суждения о вещах, о КОТОРЫХ ОНИ НЕ ИМЕЮТ АБСОЛЮТНО НИКАКОГО ПОНЯТИЯ! Говоря про у іншого американського двигуна "Space Shuttle, необходимо заметить, что это НЕ ДВИГАТЕЛЬ, а ТТУ, т.е. ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЙ ускоритель, прообразы которого поднимали в воздух ТБ-3 еще в начале 30-х. Т.е. огромный цилиндр с приделанным соплом, набитый почти 500 т перхлората алюминия и алюминиевого порошка, поднимавший Спейс Шатл всего на 45 км (дальше начинали работать маршевые двигатели), НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ/НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ, который раз запустив невозможно было остановить (что в конечном итоге и погубило Челенджер). Я же веду речь о многокомпонентном сложнейшем ЖРД вроде F-1 или РД-170/171/171М/171-МВ - МАШИНЕ, работающей с давлением в 250 атм и дающий тягу в 80+ раз превышающую собственный вес (причем как раз тот факт, что уже через 7 лет после завершения лунных экспедиций в сША не нашлось F-1 ни в металле/нив чертежах, и шатлы летали на двигателях тягой всего в 200 т, как раз и вызывает сомнения в заявленных параметрах). А советский/российский РД отправил в космос Энергию/Буран/Зенит, проходит сейчас модернизацию, и весьма вероятно, скоро отправиться к Луне.
Ось бачите, вистачає 5 хвилин пошуків в вікіпедії, щоб розвінчати пафос узьких поб'єд міжгалактичного масштабу. У американців всього-то якийсь циліндр, що видає всього-то в 6 разів більше потужності ніж нєімєюсчійаналохоф, на якому вони всього-то там злітали на якийсь місяць, а зараз всього то літають на марс, а вояджери всього то там полишили межі сонячної системи і досі є керованими. Але хіба ж всі ці з дозволу сказати якісь там досягнення зрівняються з поб'єдами великих-превеликих, що засилають ікони на космічну орбіту? Звісно ні. І скоро ми всі станемо свідками нових поб'єд длинючий список яких я впевнений нам опублікує відповідальний співробітник самі знаєте чого по finance.ua. Чекаємо з нетерпінням
Волгарь написав:Я же веду речь о многокомпонентном сложнейшем ЖРД вроде F-1 или РД-170/171/171М/171-МВ - МАШИНЕ, работающей с давлением в 250 атм и дающий тягу в 80+ раз превышающую собственный вес (причем как раз тот факт, что уже через 7 лет после завершения лунных экспедиций в сША не нашлось F-1 ни в металле/нив чертежах, и шатлы летали на двигателях тягой всего в 200 т, как раз и вызывает сомнения в заявленных параметрах). А советский/российский РД отправил в космос Энергию/Буран/Зенит, проходит сейчас модернизацию, и весьма вероятно, скоро отправиться к Луне.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94-170: "РД-170 по сути является счетверённым двигателем,и один отдельно взятый двигатель имеет тягу около 185 тс,что в четыре раза меньше чем у американского однокамерного F-1" Тобто вєлікіє взяли 4 двигуни, об'єднали в один і тільки тоді отримали тягу десь на рівні американського F-1. А враховуючи, що на першій ступені Сатурна стоїть 5 двигунів F-1, то для побудови аналогічного ступеня нєімеющіманалохоф треба 5 двигунів РД-170, що є еквівалентом 20 двигунів РД-191 (що є окремим соплом у РД-170) Тут в пору спитати, а чи взагалі московіти долітали до космосу, чи просто задовольнялись суборбітальними польотами або взагалі все це були зйомки в павільонах мосфільма?
Волгарь написав:но повторить эту технологию США СЕЙЧАС не в состоянии - Falcon Heavy оснащен аж 30-ю+!!! 100 тонными движками, что лишь подливает масла в огонь версии о фальсификации лунных экспедиций
Ну тобто американці узгодили між собою 30 двигунів (що саме по собі нелегка справа), а московітам потрібно узгодити 20 - але як я розумію цього не буде зроблено ніколи....
Shram написав: Представьте получается. Турки вон четыре комплекса С-400 купили. Знаете за сколько? 2,5 млрд баксов. Столько примерно дает весь экспорт пшеницы из Украины за год. 4 установки ПВО. Вот что значит высокотехнологичный продукт.
А ещё есть самолеты, вертолеты, танки, другая бронетехника, атомная отрасль, подводные лодки и так далее.
Странно, почему тогда люди живут в дремучей опе в раше, если все так хорошо?! Хотя вопрос риторический.
В "дремучей опе" - это только то как вы себе представляете. То во что вам хочется верить. В этом плане вы ничуть не отличаетесь от упорото-руссо-патриотов которые утверждают что русские живут ничуть не хуже американцев, а то и лучше. Что они, что вы - это просто отрицание реальности, в угоду своим влажным хотелкам.
Вы так пишете, будто РФ - это на Луне и нужно о ней фантазировать. У меня родственники в РФ, друзья, шеф постоянно ездят в командировки. Уровень жизни в Украине и РФ примерно одинаков. К сожалению, в среднем люди в РФ и Украине живут достаточно скромно. И это при нефтедолларах, войне у нас и т.д. Поэтому сказки Волгаря про преуспевающую РФ просто смешны. Разве что, если из Москвы не выезжать.