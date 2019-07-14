"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів

Додано: Сер 21 сер, 2019 10:22

shapo написав: shapo написав: Так почему же СССР молчал в те годы и не приводил ваши аргументы хотя шла бешеная космическая гонка?

Что,советские конструкторы были тогда глупее или шпионов советских не было в НАСА? Так почему же СССР молчал в те годы и не приводил ваши аргументы хотя шла бешеная космическая гонка?Что,советские конструкторы были тогда глупее или шпионов советских не было в НАСА?



Волгарь написав: СССР не молчал. Даже в школьных учебниках писали, что в Советском Союзе выбрали другой путь исследования Луны - беспилотных аппаратов Луноход, которые ходят по Луне дольше, а делают больше. И все (99,9%) населения СССР этим удовлетворялись. О провале программы Н-1 знали единицы, а о том, что Сатурн-5 выводил на орбиту 140 т, а самый мощный советский корабль Протон -13, я, например, узнал только в конце 80-х. Да и что СССР мог сказать - телеметрия с Луны/орбиты Луны шла, ТВ картинка -тоже. Значит были?

Лишь в начале нулевых, когда человек, очень похожий на Стенли Кубрика, дал интервью о съемках лунных репортажей в Голливуде, появились первые сомнения. И пошло-поехало. К 50-ти летию полета я читал подробный разбор операций по доставке человека на Луну. оказалось, для этого делали 13 сложнейших операций - стыковок/перестыковок/прилунений/приземлений. Даже если вероятность успеха каждой 0,99 - см. выше. А тут их общая надежность даже в теории - менее 0,5. Т.е. из 6-ти экспедиций половина должна была закончиться провалом (в теории). А на практике лишь Апполон 13 был вынужден вернуться назад после аварии.

Но самое главное противоречие в том, что ПРИ НЫНЕШНЕМ УРОВНЕ ТЕХНОЛОГИЙ НИКТО НЕ СПОСОБЕН ПОВТОРИТЬ УСПЕХ 50-ти летний дальности! При современном уровне нет ни РН, ни корабля, непонятно, как защитить космонавтов от радиации. Сейчас стыковка на орбите - рутина. А 50 лет назад это была почти героическая операция - вручную, взлетев с Луны, попасть точно в модуль, летящий с огромной скоростью вокруг нее. И промахнуться НЕЛЬЗЯ - в земных условиях можно вернуться назад, в лунных 2-ой попытки может и не быть (некуда вернуться и топливо исчерпано взлет-посадкой). Риск смертельный, и старт с Луны должен состояться с точностью в сотые доли секунды. Сейчас синхронизацией занимается компьютер, который в миллиарды раз быстрее, чем 50 лет назад. А тогда? Примитивная ЭВМ или СРУ (счетно-решающее устройство), работающее по циклограмме?

Поэтому,вопросов все больше. В 68-ом СССР запустил Протон, передававший записанные на пленку переговоры с ЦУП, вокруг Луны. И американцы забеспокоились - создавалось четкая картина пилотируемого полета. Не берусь утверждать, что они поступили также. Но, повторюсь, явные противоречия и нестыковки подливают масла в огонь. СССР не молчал. Даже в школьных учебниках писали, что в Советском Союзе выбрали другой путь исследования Луны - беспилотных аппаратов Луноход, которые ходят по Луне дольше, а делают больше. И все (99,9%) населения СССР этим удовлетворялись. О провале программы Н-1 знали единицы, а о том, что Сатурн-5 выводил на орбиту 140 т, а самый мощный советский корабль Протон -13, я, например, узнал только в конце 80-х. Да и что СССР мог сказать - телеметрия с Луны/орбиты Луны шла, ТВ картинка -тоже. Значит были?Лишь в начале нулевых, когда человек, очень похожий на Стенли Кубрика, дал интервью о съемках лунных репортажей в Голливуде, появились первые сомнения. И пошло-поехало. К 50-ти летию полета я читал подробный разбор операций по доставке человека на Луну. оказалось, для этого делали 13 сложнейших операций - стыковок/перестыковок/прилунений/приземлений. Даже если вероятность успеха каждой 0,99 - см. выше. А тут их общая надежность даже в теории - менее 0,5. Т.е. из 6-ти экспедиций половина должна была закончиться провалом (в теории). А на практике лишь Апполон 13 был вынужден вернуться назад после аварии.Но самое главное противоречие в том, что ПРИ НЫНЕШНЕМ УРОВНЕ ТЕХНОЛОГИЙ НИКТО НЕ СПОСОБЕН ПОВТОРИТЬ УСПЕХ 50-ти летний дальности! При современном уровне нет ни РН, ни корабля, непонятно, как защитить космонавтов от радиации. Сейчас стыковка на орбите - рутина. А 50 лет назад это была почти героическая операция - вручную, взлетев с Луны, попасть точно в модуль, летящий с огромной скоростью вокруг нее. И промахнуться НЕЛЬЗЯ - в земных условиях можно вернуться назад, в лунных 2-ой попытки может и не быть (некуда вернуться и топливо исчерпано взлет-посадкой). Риск смертельный, и старт с Луны должен состояться с точностью в сотые доли секунды. Сейчас синхронизацией занимается компьютер, который в миллиарды раз быстрее, чем 50 лет назад. А тогда? Примитивная ЭВМ или СРУ (счетно-решающее устройство), работающее по циклограмме?Поэтому,вопросов все больше. В 68-ом СССР запустил Протон, передававший записанные на пленку переговоры с ЦУП, вокруг Луны. И американцы забеспокоились - создавалось четкая картина пилотируемого полета. Не берусь утверждать, что они поступили также. Но, повторюсь, явные противоречия и нестыковки подливают масла в огонь.



СССР именно молчал и пытался повторить американцев, но неудачно. Мне об этих авариях после которых от обломков разорвавшегося ракетоносителя Н-1 трещала крыша ни МИКке 113-й площадки рассказали на Байконуре в 1979г.

Про "любимый лунный трактор" знали, конечно, все, но пощечина от амеров обогнавших в космической гонке СССР почему-то не вызывала такой реакции как через 40-50 лет после этого события.

По поводу отца Заводного апельсина https://www.mk.ru/science/2015/12/13/bl ... -lune.html

А Леонов, видимо, вместе с Кубриком продался ЦРУ - https://ria.ru/20090720/177908258.html

"Всерьез верить в то, что американцы не были на Луне, могут только абсолютно невежественные люди. И, к сожалению, вся эта нелепая эпопея о якобы сфабрикованных в Голливуде кадрах, началась именно с самих американцев. Кстати, первый человек, который начал распространять эти слухи, был посажен в тюрьму за клевету", - отметил в этой связи Алексей Леонов. СССР именно молчал и пытался повторить американцев, но неудачно. Мне об этих авариях после которых от обломков разорвавшегося ракетоносителя Н-1 трещала крыша ни МИКке 113-й площадки рассказали на Байконуре в 1979г.Про "любимый лунный трактор" знали, конечно, все, но пощечина от амеров обогнавших в космической гонке СССР почему-то не вызывала такой реакции как через 40-50 лет после этого события.По поводу отца Заводного апельсинаА Леонов, видимо, вместе с Кубриком продался ЦРУ -"Всерьез верить в то, что американцы не были на Луне, могут только абсолютно невежественные люди. И, к сожалению, вся эта нелепая эпопея о якобы сфабрикованных в Голливуде кадрах, началась именно с самих американцев. Кстати, первый человек, который начал распространять эти слухи, был посажен в тюрьму за клевету", - отметил в этой связи Алексей Леонов.

В частности, блогер Виталий Егоров, выложил настоящее фото Кубрика, лицо которого, действительно отличается от того, что на видео. По нему можно сразу отметить несколько несоответствий, к примеру, отсутствие у настоящего Кубрика родинок на щеке, иную форму лица.

Другие исследователи вопроса вспомнили, что NASA в свое время действительно признавалось в том, что доснимало некоторые кадры высадки на Луну Армстронга и Олдрина, опасаясь, что настоящие кадры получились очень слабыми и не выражали всей торжественности момента.

Что же касается самой сути вопроса, то, как сообщили «МК» в Институте космических исследований РАН, главным доказательством того, что американцы были на Луне был и остается лунный грунт , привезенный ими в большом количестве. Его элементный и изотопный состав, не имеющий аналога на Земле, полностью совпал с теми образцами реголита, что доставили в разное время три советские автоматические лунные станции.

F-1 (ракетный двигатель)

РД-170

«ПЕПЕЛАЦЫ» ЛЕТЯТ НА ЛУНУ

Простите, а Вы статью из МК ЧИТАЛИ, или просто по типу соммеров и К нашли и запостили первое попавшееся?Т.е. то, что лунные пейзажи снимали в павильонах особо и не отрицается.А вот насчет ГЛАВНОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА..., простите, а советские космонавты были на Луне? А откуда же тогда у СССР/РФ лунный грунт? ОТТУДА - его привезли возвращаемые аппараты советских станций Луна, вес и габариты которых были сравнимы...со стиральной машиной.Теперь, Леонов. Аргумент сильнейший - я сам использовал его лет 10 назад (пока не появились первые сомнения) в спорах с российскими ура-патриотами.Алексей Архипович - единственный из 2 иностранцев, побывавших на КК Апполон в космосе. Тут не поспоришь. Но хотелось бы спросить столь авторитетного свидетеля, а какой РН доставил КК на тыковку с Союзом? Сатрн-1Б с суммарной тягой 8-ми двигателей!!! в 750 т. А почему не Сатурн-5, летавший на Луну с тягой ОДНОГО двигателя в 800 т? Зачем вообще такая сложная система (8 ЖРД+8 насоcов+8 топливоподач и т.д.), если есть отличный проверенный ЖРД, на основе которого можно создать РН с той же тягой?В сущности, все сводится всего к одному факту - обладал ли двигатель F-1 заявленной тягой?Для этого сравним его сс такой же тягой, созданном в СССР через 20+ лет после F-1. Сразу бросается в глаза, что при примерно одинаковых размерах и весе резко различаются давления в камере сгорания -70 и 250 атм. НО ВЕДЬ ТАК НЕ БЫВАЕТ!!! Из физики 7-го класса согласно формуле Менделева-Клапейрона для газа (при постоянном объеме) чем выше давление, тем линейно выше температура (горючее одинаковое - керосин и кислород). А из физики 9-го (цикл Карно) известно,что для тепловой машины ее кпд (т.е. доля тепла, идущая на механическую работу, а не на нагрев), тем выше, чем выше разность температур между рабочим телом и окружающей средой.У РД-170 на 17% выше удельный импульс (т.е. скорость истечения реактивной струи из сопла). Сила тяги, согласно 2-му закону Ньютона пропорциональна сообщенному импульсу тела, т.е. для секундного момента для ЖРД равна произведению массы выбрасываемого рабочего тела на скорость (удельный импульс. Но масса за секунду равна РАСХОДУ горючей смеси через сопло, т.е. произведению поперечного сечения сопла на скорость (удельный импульс). Как итог, ТЯГА РД пропорциональна КВАДРАТУ скорости (удельному импульсу), а у РД-170 и F-1 эта величина отличается на 30%!!! Ее можно скомпенсировать, конечно, размерами поперечного сечения, но у F-1 оно больше всего на 4,5%.Примитивно? Конечно. Но почитайте вот этоКвалифицированный специалист по ЖРД взял да и просчитал реальную тягу, которую мог выдать F-1. Расчет сложный, многостраничный, но если Вы дочитаете до конца, то узнаете интересную вещь - при подобных параметрах ихарактеристиках топлива РН Сатурн-5 не точно доставить Апполон на Луну, ДАЖЕ ВЗЛЕТЕТЬ БЫ НЕ СМОГ - не хватает едва ли не 40% от необходимой тяги.А Вы мне статьей из МК...