"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів

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shapo написав:Так почему же СССР молчал в те годы и не приводил ваши аргументы хотя шла бешеная космическая гонка? Что,советские конструкторы были тогда глупее или шпионов советских не было в НАСА?
Волгарь написав:СССР не молчал. Даже в школьных учебниках писали, что в Советском Союзе выбрали другой путь исследования Луны - беспилотных аппаратов Луноход, которые ходят по Луне дольше, а делают больше. И все (99,9%) населения СССР этим удовлетворялись. О провале программы Н-1 знали единицы, а о том, что Сатурн-5 выводил на орбиту 140 т, а самый мощный советский корабль Протон -13, я, например, узнал только в конце 80-х. Да и что СССР мог сказать - телеметрия с Луны/орбиты Луны шла, ТВ картинка -тоже. Значит были? Лишь в начале нулевых, когда человек, очень похожий на Стенли Кубрика, дал интервью о съемках лунных репортажей в Голливуде, появились первые сомнения. И пошло-поехало. К 50-ти летию полета я читал подробный разбор операций по доставке человека на Луну. оказалось, для этого делали 13 сложнейших операций - стыковок/перестыковок/прилунений/приземлений. Даже если вероятность успеха каждой 0,99 - см. выше. А тут их общая надежность даже в теории - менее 0,5. Т.е. из 6-ти экспедиций половина должна была закончиться провалом (в теории). А на практике лишь Апполон 13 был вынужден вернуться назад после аварии. Но самое главное противоречие в том, что ПРИ НЫНЕШНЕМ УРОВНЕ ТЕХНОЛОГИЙ НИКТО НЕ СПОСОБЕН ПОВТОРИТЬ УСПЕХ 50-ти летний дальности! При современном уровне нет ни РН, ни корабля, непонятно, как защитить космонавтов от радиации. Сейчас стыковка на орбите - рутина. А 50 лет назад это была почти героическая операция - вручную, взлетев с Луны, попасть точно в модуль, летящий с огромной скоростью вокруг нее. И промахнуться НЕЛЬЗЯ - в земных условиях можно вернуться назад, в лунных 2-ой попытки может и не быть (некуда вернуться и топливо исчерпано взлет-посадкой). Риск смертельный, и старт с Луны должен состояться с точностью в сотые доли секунды. Сейчас синхронизацией занимается компьютер, который в миллиарды раз быстрее, чем 50 лет назад. А тогда? Примитивная ЭВМ или СРУ (счетно-решающее устройство), работающее по циклограмме? Поэтому,вопросов все больше. В 68-ом СССР запустил Протон, передававший записанные на пленку переговоры с ЦУП, вокруг Луны. И американцы забеспокоились - создавалось четкая картина пилотируемого полета. Не берусь утверждать, что они поступили также. Но, повторюсь, явные противоречия и нестыковки подливают масла в огонь.
СССР именно молчал и пытался повторить американцев, но неудачно. Мне об этих авариях после которых от обломков разорвавшегося ракетоносителя Н-1 трещала крыша ни МИКке 113-й площадки рассказали на Байконуре в 1979г. Про "любимый лунный трактор" знали, конечно, все, но пощечина от амеров обогнавших в космической гонке СССР почему-то не вызывала такой реакции как через 40-50 лет после этого события. По поводу отца Заводного апельсина https://www.mk.ru/science/2015/12/13/bl ... -lune.html А Леонов, видимо, вместе с Кубриком продался ЦРУ - https://ria.ru/20090720/177908258.html "Всерьез верить в то, что американцы не были на Луне, могут только абсолютно невежественные люди. И, к сожалению, вся эта нелепая эпопея о якобы сфабрикованных в Голливуде кадрах, началась именно с самих американцев. Кстати, первый человек, который начал распространять эти слухи, был посажен в тюрьму за клевету", - отметил в этой связи Алексей Леонов.
shapo написав:А Леонов, видимо, вместе с Кубриком продался ЦРУ - https://ria.ru/20090720/177908258.html "Всерьез верить в то, что американцы не были на Луне, могут только абсолютно невежественные люди.
Практически 100% попадание, волгарям чуть-чуть до "абсолютно" не хватает.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Волгарь написав:Меня всегда поражало на форуме, с какой безапелляционостью субъекты, узнавшие о существовании объекта или явления из Сети за 5 минут до публикации поста после лихорадочных поисков, выносят суждения о вещах, о КОТОРЫХ ОНИ НЕ ИМЕЮТ АБСОЛЮТНО НИКАКОГО ПОНЯТИЯ! Говоря про у іншого американського двигуна "Space Shuttle, необходимо заметить, что это НЕ ДВИГАТЕЛЬ, а ТТУ, т.е. ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЙ ускоритель, прообразы которого поднимали в воздух ТБ-3 еще в начале 30-х. Т.е. огромный цилиндр с приделанным соплом, набитый почти 500 т перхлората алюминия и алюминиевого порошка, поднимавший Спейс Шатл всего на 45 км (дальше начинали работать маршевые двигатели), НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ/НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ, который раз запустив невозможно было остановить (что в конечном итоге и погубило Челенджер). Я же веду речь о многокомпонентном сложнейшем ЖРД вроде F-1 или РД-170/171/171М/171-МВ - МАШИНЕ, работающей с давлением в 250 атм и дающий тягу в 80+ раз превышающую собственный вес (причем как раз тот факт, что уже через 7 лет после завершения лунных экспедиций в сША не нашлось F-1 ни в металле/нив чертежах, и шатлы летали на двигателях тягой всего в 200 т, как раз и вызывает сомнения в заявленных параметрах). А советский/российский РД отправил в космос Энергию/Буран/Зенит, проходит сейчас модернизацию, и весьма вероятно, скоро отправиться к Луне.
Ось бачите, вистачає 5 хвилин пошуків в вікіпедії, щоб розвінчати пафос узьких поб'єд міжгалактичного масштабу. У американців всього-то якийсь циліндр, що видає всього-то в 6 разів більше потужності ніж нєімєюсчійаналохоф, на якому вони всього-то там злітали на якийсь місяць, а зараз всього то літають на марс, а вояджери всього то там полишили межі сонячної системи і досі є керованими. Але хіба ж всі ці з дозволу сказати якісь там досягнення зрівняються з поб'єдами великих-превеликих, що засилають ікони на космічну орбіту? Звісно ні. І скоро ми всі станемо свідками нових поб'єд длинючий список яких я впевнений нам опублікує відповідальний співробітник самі знаєте чого по finance.ua. Чекаємо з нетерпінням
Волгарь написав:Я же веду речь о многокомпонентном сложнейшем ЖРД вроде F-1 или РД-170/171/171М/171-МВ - МАШИНЕ, работающей с давлением в 250 атм и дающий тягу в 80+ раз превышающую собственный вес (причем как раз тот факт, что уже через 7 лет после завершения лунных экспедиций в сША не нашлось F-1 ни в металле/нив чертежах, и шатлы летали на двигателях тягой всего в 200 т, как раз и вызывает сомнения в заявленных параметрах). А советский/российский РД отправил в космос Энергию/Буран/Зенит, проходит сейчас модернизацию, и весьма вероятно, скоро отправиться к Луне.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94-170: "РД-170 по сути является счетверённым двигателем,и один отдельно взятый двигатель имеет тягу около 185 тс,что в четыре раза меньше чем у американского однокамерного F-1" Тобто вєлікіє взяли 4 двигуни, об'єднали в один і тільки тоді отримали тягу десь на рівні американського F-1. А враховуючи, що на першій ступені Сатурна стоїть 5 двигунів F-1, то для побудови аналогічного ступеня нєімеющіманалохоф треба 5 двигунів РД-170, що є еквівалентом 20 двигунів РД-191 (що є окремим соплом у РД-170) Тут в пору спитати, а чи взагалі московіти долітали до космосу, чи просто задовольнялись суборбітальними польотами або взагалі все це були зйомки в павільонах мосфільма?
Волгарь написав:но повторить эту технологию США СЕЙЧАС не в состоянии - Falcon Heavy оснащен аж 30-ю+!!! 100 тонными движками, что лишь подливает масла в огонь версии о фальсификации лунных экспедиций
Ну тобто американці узгодили між собою 30 двигунів (що саме по собі нелегка справа), а московітам потрібно узгодити 20 - але як я розумію цього не буде зроблено ніколи....
Shram написав: Представьте получается. Турки вон четыре комплекса С-400 купили. Знаете за сколько? 2,5 млрд баксов. Столько примерно дает весь экспорт пшеницы из Украины за год. 4 установки ПВО. Вот что значит высокотехнологичный продукт.
А ещё есть самолеты, вертолеты, танки, другая бронетехника, атомная отрасль, подводные лодки и так далее.
Странно, почему тогда люди живут в дремучей опе в раше, если все так хорошо?! Хотя вопрос риторический.
В "дремучей опе" - это только то как вы себе представляете. То во что вам хочется верить. В этом плане вы ничуть не отличаетесь от упорото-руссо-патриотов которые утверждают что русские живут ничуть не хуже американцев, а то и лучше. Что они, что вы - это просто отрицание реальности, в угоду своим влажным хотелкам.
Вы так пишете, будто РФ - это на Луне и нужно о ней фантазировать. У меня родственники в РФ, друзья, шеф постоянно ездят в командировки. Уровень жизни в Украине и РФ примерно одинаков. К сожалению, в среднем люди в РФ и Украине живут достаточно скромно. И это при нефтедолларах, войне у нас и т.д. Поэтому сказки Волгаря про преуспевающую РФ просто смешны. Разве что, если из Москвы не выезжать.
Странно, почему тогда люди живут в дремучей опе в раше, если все так хорошо?! Хотя вопрос риторический.
В "дремучей опе" - это только то как вы себе представляете. То во что вам хочется верить. В этом плане вы ничуть не отличаетесь от упорото-руссо-патриотов которые утверждают что русские живут ничуть не хуже американцев, а то и лучше. Что они, что вы - это просто отрицание реальности, в угоду своим влажным хотелкам.
Вы так пишете, будто РФ - это на Луне и нужно о ней фантазировать. У меня родственники в РФ, друзья, шеф постоянно ездят в командировки. Уровень жизни в Украине и РФ примерно одинаков. К сожалению, в среднем люди в РФ и Украине живут достаточно скромно. И это при нефтедолларах, войне у нас и т.д. Поэтому сказки Волгаря про преуспевающую РФ просто смешны. Разве что, если из Москвы не выезжать.
Тогда объясните мне неразумному, как это может быть, если в июле этого года россияне купил товаров на 19 тыс. рублей, а средний украинец - на 2600 гривен. И почему в РФ за год покупают в 22 раза больше новых машин, чем на Украине. И в 9 раз больше новых квартир. Почему сбережения россиян в банках уже 29 трлн. рублей (на 180 млн. счетов - деньги принадлежат вовсе не олигархам), а на Украине - чуть более 510 млрд. гривен. И, почему, наконец, реальная смертность в России -11,4 на 1000, а на Украине -18,5. В той, реальности, в которой Вы существуете, на Украине НЕСОМНЕННО ЖИВУТ лучше чем в РФ, при этом в России на заработках постоянно находятся 2,5 млн. украинцев (а миллион+ из них уже получили гражданство РФ), а на Украине - максимум пара сотен россиян - политических беженцев.
Кто в курсе вопроса с акциями "Мотор Сич", которые у людей на руках? Я так понимаю, что нужно ждать решения о национализации 25% акций предприятия, закрытия дел в СБУ и АМКУ, ну и только после этого открытие торгов на бирже?
shapo написав:Так почему же СССР молчал в те годы и не приводил ваши аргументы хотя шла бешеная космическая гонка? Что,советские конструкторы были тогда глупее или шпионов советских не было в НАСА?
Волгарь написав:СССР не молчал. Даже в школьных учебниках писали, что в Советском Союзе выбрали другой путь исследования Луны - беспилотных аппаратов Луноход, которые ходят по Луне дольше, а делают больше. И все (99,9%) населения СССР этим удовлетворялись. О провале программы Н-1 знали единицы, а о том, что Сатурн-5 выводил на орбиту 140 т, а самый мощный советский корабль Протон -13, я, например, узнал только в конце 80-х. Да и что СССР мог сказать - телеметрия с Луны/орбиты Луны шла, ТВ картинка -тоже. Значит были? Лишь в начале нулевых, когда человек, очень похожий на Стенли Кубрика, дал интервью о съемках лунных репортажей в Голливуде, появились первые сомнения. И пошло-поехало. К 50-ти летию полета я читал подробный разбор операций по доставке человека на Луну. оказалось, для этого делали 13 сложнейших операций - стыковок/перестыковок/прилунений/приземлений. Даже если вероятность успеха каждой 0,99 - см. выше. А тут их общая надежность даже в теории - менее 0,5. Т.е. из 6-ти экспедиций половина должна была закончиться провалом (в теории). А на практике лишь Апполон 13 был вынужден вернуться назад после аварии. Но самое главное противоречие в том, что ПРИ НЫНЕШНЕМ УРОВНЕ ТЕХНОЛОГИЙ НИКТО НЕ СПОСОБЕН ПОВТОРИТЬ УСПЕХ 50-ти летний дальности! При современном уровне нет ни РН, ни корабля, непонятно, как защитить космонавтов от радиации. Сейчас стыковка на орбите - рутина. А 50 лет назад это была почти героическая операция - вручную, взлетев с Луны, попасть точно в модуль, летящий с огромной скоростью вокруг нее. И промахнуться НЕЛЬЗЯ - в земных условиях можно вернуться назад, в лунных 2-ой попытки может и не быть (некуда вернуться и топливо исчерпано взлет-посадкой). Риск смертельный, и старт с Луны должен состояться с точностью в сотые доли секунды. Сейчас синхронизацией занимается компьютер, который в миллиарды раз быстрее, чем 50 лет назад. А тогда? Примитивная ЭВМ или СРУ (счетно-решающее устройство), работающее по циклограмме? Поэтому,вопросов все больше. В 68-ом СССР запустил Протон, передававший записанные на пленку переговоры с ЦУП, вокруг Луны. И американцы забеспокоились - создавалось четкая картина пилотируемого полета. Не берусь утверждать, что они поступили также. Но, повторюсь, явные противоречия и нестыковки подливают масла в огонь.
СССР именно молчал и пытался повторить американцев, но неудачно. Мне об этих авариях после которых от обломков разорвавшегося ракетоносителя Н-1 трещала крыша ни МИКке 113-й площадки рассказали на Байконуре в 1979г. Про "любимый лунный трактор" знали, конечно, все, но пощечина от амеров обогнавших в космической гонке СССР почему-то не вызывала такой реакции как через 40-50 лет после этого события. По поводу отца Заводного апельсина https://www.mk.ru/science/2015/12/13/bl ... -lune.html А Леонов, видимо, вместе с Кубриком продался ЦРУ - https://ria.ru/20090720/177908258.html "Всерьез верить в то, что американцы не были на Луне, могут только абсолютно невежественные люди. И, к сожалению, вся эта нелепая эпопея о якобы сфабрикованных в Голливуде кадрах, началась именно с самих американцев. Кстати, первый человек, который начал распространять эти слухи, был посажен в тюрьму за клевету", - отметил в этой связи Алексей Леонов.
Простите, а Вы статью из МК ЧИТАЛИ, или просто по типу соммеров и К нашли и запостили первое попавшееся?
В частности, блогер Виталий Егоров, выложил настоящее фото Кубрика, лицо которого, действительно отличается от того, что на видео. По нему можно сразу отметить несколько несоответствий, к примеру, отсутствие у настоящего Кубрика родинок на щеке, иную форму лица. Другие исследователи вопроса вспомнили, что NASA в свое время действительно признавалось в том, что доснимало некоторые кадры высадки на Луну Армстронга и Олдрина, опасаясь, что настоящие кадры получились очень слабыми и не выражали всей торжественности момента. Что же касается самой сути вопроса, то, как сообщили «МК» в Институте космических исследований РАН, главным доказательством того, что американцы были на Луне был и остается лунный грунт, привезенный ими в большом количестве. Его элементный и изотопный состав, не имеющий аналога на Земле, полностью совпал с теми образцами реголита, что доставили в разное время три советские автоматические лунные станции.
Т.е. то, что лунные пейзажи снимали в павильонах особо и не отрицается. А вот насчет ГЛАВНОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА..., простите, а советские космонавты были на Луне? А откуда же тогда у СССР/РФ лунный грунт? ОТТУДА - его привезли возвращаемые аппараты советских станций Луна, вес и габариты которых были сравнимы...со стиральной машиной. Теперь, Леонов. Аргумент сильнейший - я сам использовал его лет 10 назад (пока не появились первые сомнения) в спорах с российскими ура-патриотами. Алексей Архипович - единственный из 2 иностранцев, побывавших на КК Апполон в космосе. Тут не поспоришь. Но хотелось бы спросить столь авторитетного свидетеля, а какой РН доставил КК на тыковку с Союзом? Сатрн-1Б с суммарной тягой 8-ми двигателей!!! в 750 т. А почему не Сатурн-5, летавший на Луну с тягой ОДНОГО двигателя в 800 т? Зачем вообще такая сложная система (8 ЖРД+8 насоcов+8 топливоподач и т.д.), если есть отличный проверенный ЖРД, на основе которого можно создать РН с той же тягой? В сущности, все сводится всего к одному факту - обладал ли двигатель F-1 заявленной тягой? F-1 (ракетный двигатель) https://ru.wikipedia.org/wiki/F-1_(%D1% ... 0%BB%D1%8C) Для этого сравним его с РД-170 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94-170 с такой же тягой, созданном в СССР через 20+ лет после F-1. Сразу бросается в глаза, что при примерно одинаковых размерах и весе резко различаются давления в камере сгорания -70 и 250 атм. НО ВЕДЬ ТАК НЕ БЫВАЕТ!!! Из физики 7-го класса согласно формуле Менделева-Клапейрона для газа (при постоянном объеме) чем выше давление, тем линейно выше температура (горючее одинаковое - керосин и кислород). А из физики 9-го (цикл Карно) известно,что для тепловой машины ее кпд (т.е. доля тепла, идущая на механическую работу, а не на нагрев), тем выше, чем выше разность температур между рабочим телом и окружающей средой. У РД-170 на 17% выше удельный импульс (т.е. скорость истечения реактивной струи из сопла). Сила тяги, согласно 2-му закону Ньютона пропорциональна сообщенному импульсу тела, т.е. для секундного момента для ЖРД равна произведению массы выбрасываемого рабочего тела на скорость (удельный импульс. Но масса за секунду равна РАСХОДУ горючей смеси через сопло, т.е. произведению поперечного сечения сопла на скорость (удельный импульс). Как итог, ТЯГА РД пропорциональна КВАДРАТУ скорости (удельному импульсу), а у РД-170 и F-1 эта величина отличается на 30%!!! Ее можно скомпенсировать, конечно, размерами поперечного сечения, но у F-1 оно больше всего на 4,5%. Примитивно? Конечно. Но почитайте вот это «ПЕПЕЛАЦЫ» ЛЕТЯТ НА ЛУНУ http://free-inform.ru/pepelaz/pepelaz-13.htm Квалифицированный специалист по ЖРД взял да и просчитал реальную тягу, которую мог выдать F-1. Расчет сложный, многостраничный, но если Вы дочитаете до конца, то узнаете интересную вещь - при подобных параметрах и характеристиках топлива РН Сатурн-5 не точно доставить Апполон на Луну, ДАЖЕ ВЗЛЕТЕТЬ БЫ НЕ СМОГ - не хватает едва ли не 40% от необходимой тяги. А Вы мне статьей из МК...
Странно, почему тогда люди живут в дремучей опе в раше, если все так хорошо?! Хотя вопрос риторический.
В "дремучей опе" - это только то как вы себе представляете. То во что вам хочется верить. В этом плане вы ничуть не отличаетесь от упорото-руссо-патриотов которые утверждают что русские живут ничуть не хуже американцев, а то и лучше. Что они, что вы - это просто отрицание реальности, в угоду своим влажным хотелкам.
Вы так пишете, будто РФ - это на Луне и нужно о ней фантазировать. У меня родственники в РФ, друзья, шеф постоянно ездят в командировки. Уровень жизни в Украине и РФ примерно одинаков. К сожалению, в среднем люди в РФ и Украине живут достаточно скромно. И это при нефтедолларах, войне у нас и т.д. Поэтому сказки Волгаря про преуспевающую РФ просто смешны. Разве что, если из Москвы не выезжать.
Тогда объясните мне неразумному, как это может быть, если в июле этого года россияне купил товаров на 19 тыс. рублей, а средний украинец - на 2600 гривен. И почему в РФ за год покупают в 22 раза больше новых машин, чем на Украине. И в 9 раз больше новых квартир. Почему сбережения россиян в банках уже 29 трлн. рублей (на 180 млн. счетов - деньги принадлежат вовсе не олигархам), а на Украине - чуть более 510 млрд. гривен. И, почему, наконец, реальная смертность в России -11,4 на 1000, а на Украине -18,5. В той, реальности, в которой Вы существуете, на Украине НЕСОМНЕННО ЖИВУТ лучше чем в РФ, при этом в России на заработках постоянно находятся 2,5 млн. украинцев (а миллион+ из них уже получили гражданство РФ), а на Украине - максимум пара сотен россиян - политических беженцев.
В Україні немає Чечні з Дагестаном. По Вашому там все супер - народжуваність значно перевищує смертність. А от нижній новгород в ж*** на рівні України. Насолоджуйтесь