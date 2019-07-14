Re: "Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів

Волгарь написав:

Странно, почему тогда люди живут в дремучей опе в раше, если все так хорошо?! Хотя вопрос риторический.

В "дремучей опе" - это только то как вы себе представляете.

То во что вам хочется верить.

В этом плане вы ничуть не отличаетесь от упорото-руссо-патриотов которые утверждают что русские живут ничуть не хуже американцев, а то и лучше.

Что они, что вы - это просто отрицание реальности, в угоду своим влажным хотелкам.

Вы так пишете, будто РФ - это на Луне и нужно о ней фантазировать. У меня родственники в РФ, друзья, шеф постоянно ездят в командировки. Уровень жизни в Украине и РФ примерно одинаков. К сожалению, в среднем люди в РФ и Украине живут достаточно скромно. И это при нефтедолларах, войне у нас и т.д. Поэтому сказки Волгаря про преуспевающую РФ просто смешны. Разве что, если из Москвы не выезжать.

Тогда объясните мне неразумному, как это может быть, если в июле этого года россияне купил товаров на 19 тыс. рублей, а средний украинец - на 2600 гривен. И почему в РФ за год покупают в 22 раза больше новых машин, чем на Украине. И в 9 раз больше новых квартир. Почему сбережения россиян в банках уже 29 трлн. рублей (на 180 млн. счетов - деньги принадлежат вовсе не олигархам), а на Украине - чуть более 510 млрд. гривен. И, почему, наконец, реальная смертность в России -11,4 на 1000, а на Украине -18,5.В той, реальности, в которой Вы существуете, на Украине НЕСОМНЕННО ЖИВУТ лучше чем в РФ, при этом в России на заработках постоянно находятся 2,5 млн. украинцев (а миллион+ из них уже получили гражданство РФ), а на Украине - максимум пара сотен россиян - политических беженцев.