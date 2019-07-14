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"Мотор Січ" скорочує
робочий тиждень до 4 днів

"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:01

Re: "Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів

Первый написав:
Волгарь написав:
Странно, почему тогда люди живут в дремучей опе в раше, если все так хорошо?! Хотя вопрос риторический.

В "дремучей опе" - это только то как вы себе представляете.
То во что вам хочется верить.
В этом плане вы ничуть не отличаетесь от упорото-руссо-патриотов которые утверждают что русские живут ничуть не хуже американцев, а то и лучше.
Что они, что вы - это просто отрицание реальности, в угоду своим влажным хотелкам.

Вы так пишете, будто РФ - это на Луне и нужно о ней фантазировать. У меня родственники в РФ, друзья, шеф постоянно ездят в командировки. Уровень жизни в Украине и РФ примерно одинаков. К сожалению, в среднем люди в РФ и Украине живут достаточно скромно. И это при нефтедолларах, войне у нас и т.д. Поэтому сказки Волгаря про преуспевающую РФ просто смешны. Разве что, если из Москвы не выезжать.

Тогда объясните мне неразумному, как это может быть, если в июле этого года россияне купил товаров на 19 тыс. рублей, а средний украинец - на 2600 гривен. И почему в РФ за год покупают в 22 раза больше новых машин, чем на Украине. И в 9 раз больше новых квартир. Почему сбережения россиян в банках уже 29 трлн. рублей (на 180 млн. счетов - деньги принадлежат вовсе не олигархам), а на Украине - чуть более 510 млрд. гривен. И, почему, наконец, реальная смертность в России -11,4 на 1000, а на Украине -18,5.
В той, реальности, в которой Вы существуете, на Украине НЕСОМНЕННО ЖИВУТ лучше чем в РФ, при этом в России на заработках постоянно находятся 2,5 млн. украинцев (а миллион+ из них уже получили гражданство РФ), а на Украине - максимум пара сотен россиян - политических беженцев.
В Україні немає Чечні з Дагестаном.
По Вашому там все супер - народжуваність значно перевищує смертність.
А от нижній новгород в ж*** на рівні України.
Насолоджуйтесь
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Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
А ось прогноз
ж*** буде Ще глибшою


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Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:08

  webserg написав:Волгарь Всех кого я знаю сна Рассии эмигрировали в штаты. Остались совки ностальгирующие за великим прошлым.

И, видимо, поэтому,наличное население РФ выросло со 148-ми до 160-ти миллионов человек. У меня знакомые 6 лет назад уехали в Майами - это был сложный процесс, занявших около 4-х лет. А я не ностальгирую за великим прошлым - нужно быть ПОЛНЫМ ИДИОТОМ, чтобы ностальгировать по СССР. Наоборот, только сняв с нашей шеи сотни полторы миллионов нахлебников, Россия и начала жить по-настоящему в последние лет 12. А то, что ее экономические достижения (весьма обыденные для остального мира) кажутся Вам абсолютно неправдоподобными, то уверяю Вас - ЭТО ТОЛЬКО НА ФОНЕ ТЕКУЩЕЙ РЕАЛЬНОСТИ САМОЙ НИЩЕЙ СТРАНЫ ЕВРОПЫ, умудрившейся за последние четверть века потерять 2/3 промышленности, 55% экономики, почти 40% населения, которое в свою очередь стремительно вымирает и разбегается. Самое же поразительное, ЧТО ЭТО НИКОГО АБСОЛЮТНО НЕ ВОЛНУЕТ - ни само население, ни правящие круги, сменяющие друг друга, как в калейдоскопе.
Волгарь
 
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