Re: "Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів

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Странно, почему тогда люди живут в дремучей опе в раше, если все так хорошо?! Хотя вопрос риторический.
В "дремучей опе" - это только то как вы себе представляете. То во что вам хочется верить. В этом плане вы ничуть не отличаетесь от упорото-руссо-патриотов которые утверждают что русские живут ничуть не хуже американцев, а то и лучше. Что они, что вы - это просто отрицание реальности, в угоду своим влажным хотелкам.
Вы так пишете, будто РФ - это на Луне и нужно о ней фантазировать. У меня родственники в РФ, друзья, шеф постоянно ездят в командировки. Уровень жизни в Украине и РФ примерно одинаков. К сожалению, в среднем люди в РФ и Украине живут достаточно скромно. И это при нефтедолларах, войне у нас и т.д. Поэтому сказки Волгаря про преуспевающую РФ просто смешны. Разве что, если из Москвы не выезжать.
Тогда объясните мне неразумному, как это может быть, если в июле этого года россияне купил товаров на 19 тыс. рублей, а средний украинец - на 2600 гривен. И почему в РФ за год покупают в 22 раза больше новых машин, чем на Украине. И в 9 раз больше новых квартир. Почему сбережения россиян в банках уже 29 трлн. рублей (на 180 млн. счетов - деньги принадлежат вовсе не олигархам), а на Украине - чуть более 510 млрд. гривен. И, почему, наконец, реальная смертность в России -11,4 на 1000, а на Украине -18,5. В той, реальности, в которой Вы существуете, на Украине НЕСОМНЕННО ЖИВУТ лучше чем в РФ, при этом в России на заработках постоянно находятся 2,5 млн. украинцев (а миллион+ из них уже получили гражданство РФ), а на Украине - максимум пара сотен россиян - политических беженцев.
В Україні немає Чечні з Дагестаном. По Вашому там все супер - народжуваність значно перевищує смертність. А от нижній новгород в ж*** на рівні України. Насолоджуйтесь
webserg написав:Волгарь Всех кого я знаю сна Рассии эмигрировали в штаты. Остались совки ностальгирующие за великим прошлым.
И, видимо, поэтому,наличное население РФ выросло со 148-ми до 160-ти миллионов человек. У меня знакомые 6 лет назад уехали в Майами - это был сложный процесс, занявших около 4-х лет. А я не ностальгирую за великим прошлым - нужно быть ПОЛНЫМ ИДИОТОМ, чтобы ностальгировать по СССР. Наоборот, только сняв с нашей шеи сотни полторы миллионов нахлебников, Россия и начала жить по-настоящему в последние лет 12. А то, что ее экономические достижения (весьма обыденные для остального мира) кажутся Вам абсолютно неправдоподобными, то уверяю Вас - ЭТО ТОЛЬКО НА ФОНЕ ТЕКУЩЕЙ РЕАЛЬНОСТИ САМОЙ НИЩЕЙ СТРАНЫ ЕВРОПЫ, умудрившейся за последние четверть века потерять 2/3 промышленности, 55% экономики, почти 40% населения, которое в свою очередь стремительно вымирает и разбегается. Самое же поразительное, ЧТО ЭТО НИКОГО АБСОЛЮТНО НЕ ВОЛНУЕТ - ни само население, ни правящие круги, сменяющие друг друга, как в калейдоскопе.
Волгарь написав:А я не ностальгирую за великим прошлым
Ага конешно. Вы и другие боты которые за деньги прославляют россию на чужестранных форумах и есть ностальгия. Разновидность фантомных болей о "великом" прошлом. В потугах уйти от беспросветного будущего
Волгарь написав:А я не ностальгирую за великим прошлым
Ага конешно. Вы и другие боты которые за деньги прославляют россию на чужестранных форумах и есть ностальгия. Разновидность фантомных болей о "великом" прошлом. В потугах уйти от беспросветного будущего
Не только, они еще всерьез верят, что они полноценные наследники "великого СССР".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Волгарь написав:Простите, а Вы статью из МК ЧИТАЛИ, или просто по типу соммеров и К нашли и запостили первое попавшееся? Что же касается самой сути вопроса, то, как сообщили «МК» в Институте космических исследований РАН, главным доказательством того, что американцы были на Луне был и остается лунный грунт, привезенный ими в большом количестве. Его элементный и изотопный состав, не имеющий аналога на Земле, полностью совпал с теми образцами реголита, что доставили в разное время три советские автоматические лунные станции. Т.е. то, что лунные пейзажи снимали в павильонах особо и не отрицается. А вот насчет ГЛАВНОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА..., простите, а советские космонавты были на Луне? А откуда же тогда у СССР/РФ лунный грунт? ОТТУДА - его привезли возвращаемые аппараты советских станций Луна, вес и габариты которых были сравнимы...со стиральной машиной. Теперь, Леонов. Аргумент сильнейший - я сам использовал его лет 10 назад (пока не появились первые сомнения) в спорах с российскими ура-патриотами. Алексей Архипович - единственный из 2 иностранцев, побывавших на КК Апполон в космосе. Тут не поспоришь. Но хотелось бы спросить столь авторитетного свидетеля, а какой РН доставил КК на тыковку с Союзом? Сатрн-1Б с суммарной тягой 8-ми двигателей!!! в 750 т. А почему не Сатурн-5, летавший на Луну с тягой ОДНОГО двигателя в 800 т? Зачем вообще такая сложная система (8 ЖРД+8 насоcов+8 топливоподач и т.д.), если есть отличный проверенный ЖРД, на основе которого можно создать РН с той же тягой? В сущности, все сводится всего к одному факту - обладал ли двигатель F-1 заявленной тягой? F-1 (ракетный двигатель) https://ru.wikipedia.org/wiki/F-1_(%D1% ... 0%BB%D1%8C) Для этого сравним его с РД-170 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94-170 с такой же тягой, созданном в СССР через 20+ лет после F-1. Сразу бросается в глаза, что при примерно одинаковых размерах и весе резко различаются давления в камере сгорания -70 и 250 атм. НО ВЕДЬ ТАК НЕ БЫВАЕТ!!! Из физики 7-го класса согласно формуле Менделева-Клапейрона для газа (при постоянном объеме) чем выше давление, тем линейно выше температура (горючее одинаковое - керосин и кислород). А из физики 9-го (цикл Карно) известно,что для тепловой машины ее кпд (т.е. доля тепла, идущая на механическую работу, а не на нагрев), тем выше, чем выше разность температур между рабочим телом и окружающей средой. У РД-170 на 17% выше удельный импульс (т.е. скорость истечения реактивной струи из сопла). Сила тяги, согласно 2-му закону Ньютона пропорциональна сообщенному импульсу тела, т.е. для секундного момента для ЖРД равна произведению массы выбрасываемого рабочего тела на скорость (удельный импульс. Но масса за секунду равна РАСХОДУ горючей смеси через сопло, т.е. произведению поперечного сечения сопла на скорость (удельный импульс). Как итог, ТЯГА РД пропорциональна КВАДРАТУ скорости (удельному импульсу), а у РД-170 и F-1 эта величина отличается на 30%!!! Ее можно скомпенсировать, конечно, размерами поперечного сечения, но у F-1 оно больше всего на 4,5%. Примитивно? Конечно. Но почитайте вот это «ПЕПЕЛАЦЫ» ЛЕТЯТ НА ЛУНУ http://free-inform.ru/pepelaz/pepelaz-13.htm Квалифицированный специалист по ЖРД взял да и просчитал реальную тягу, которую мог выдать F-1. Расчет сложный, многостраничный, но если Вы дочитаете до конца, то узнаете интересную вещь - при подобных параметрах и характеристиках топлива РН Сатурн-5 не точно доставить Апполон на Луну, ДАЖЕ ВЗЛЕТЕТЬ БЫ НЕ СМОГ - не хватает едва ли не 40% от необходимой тяги. А Вы мне статьей из МК...
1) Статью как и многочисленные другие статьи "за" и "против",конечно, читал. 2) Я не такой квалифицированный специалист в ЖРД как вы и Велюров но ,проработав на Байконуре,с трудом представляю как человек мог знать детально конструкцию американского ракетоносителя и проделать расчеты его тяги руководствуясь переводными справочниками 1969г, и, как оказалось,не я один - http://apollofacts.wikidot.com/hoax:people-velyurov .
Волгарь написав:Простите, а Вы статью из МК ЧИТАЛИ, или просто по типу соммеров и К нашли и запостили первое попавшееся? Что же касается самой сути вопроса, то, как сообщили «МК» в Институте космических исследований РАН, главным доказательством того, что американцы были на Луне был и остается лунный грунт, привезенный ими в большом количестве. Его элементный и изотопный состав, не имеющий аналога на Земле, полностью совпал с теми образцами реголита, что доставили в разное время три советские автоматические лунные станции. Т.е. то, что лунные пейзажи снимали в павильонах особо и не отрицается. А вот насчет ГЛАВНОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА..., простите, а советские космонавты были на Луне? А откуда же тогда у СССР/РФ лунный грунт? ОТТУДА - его привезли возвращаемые аппараты советских станций Луна, вес и габариты которых были сравнимы...со стиральной машиной. Теперь, Леонов. Аргумент сильнейший - я сам использовал его лет 10 назад (пока не появились первые сомнения) в спорах с российскими ура-патриотами. Алексей Архипович - единственный из 2 иностранцев, побывавших на КК Апполон в космосе. Тут не поспоришь. Но хотелось бы спросить столь авторитетного свидетеля, а какой РН доставил КК на тыковку с Союзом? Сатрн-1Б с суммарной тягой 8-ми двигателей!!! в 750 т. А почему не Сатурн-5, летавший на Луну с тягой ОДНОГО двигателя в 800 т? Зачем вообще такая сложная система (8 ЖРД+8 насоcов+8 топливоподач и т.д.), если есть отличный проверенный ЖРД, на основе которого можно создать РН с той же тягой? В сущности, все сводится всего к одному факту - обладал ли двигатель F-1 заявленной тягой? F-1 (ракетный двигатель) https://ru.wikipedia.org/wiki/F-1_(%D1% ... 0%BB%D1%8C) Для этого сравним его с РД-170 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94-170 с такой же тягой, созданном в СССР через 20+ лет после F-1. Сразу бросается в глаза, что при примерно одинаковых размерах и весе резко различаются давления в камере сгорания -70 и 250 атм. НО ВЕДЬ ТАК НЕ БЫВАЕТ!!! Из физики 7-го класса согласно формуле Менделева-Клапейрона для газа (при постоянном объеме) чем выше давление, тем линейно выше температура (горючее одинаковое - керосин и кислород). А из физики 9-го (цикл Карно) известно,что для тепловой машины ее кпд (т.е. доля тепла, идущая на механическую работу, а не на нагрев), тем выше, чем выше разность температур между рабочим телом и окружающей средой. У РД-170 на 17% выше удельный импульс (т.е. скорость истечения реактивной струи из сопла). Сила тяги, согласно 2-му закону Ньютона пропорциональна сообщенному импульсу тела, т.е. для секундного момента для ЖРД равна произведению массы выбрасываемого рабочего тела на скорость (удельный импульс. Но масса за секунду равна РАСХОДУ горючей смеси через сопло, т.е. произведению поперечного сечения сопла на скорость (удельный импульс). Как итог, ТЯГА РД пропорциональна КВАДРАТУ скорости (удельному импульсу), а у РД-170 и F-1 эта величина отличается на 30%!!! Ее можно скомпенсировать, конечно, размерами поперечного сечения, но у F-1 оно больше всего на 4,5%. Примитивно? Конечно. Но почитайте вот это «ПЕПЕЛАЦЫ» ЛЕТЯТ НА ЛУНУ http://free-inform.ru/pepelaz/pepelaz-13.htm Квалифицированный специалист по ЖРД взял да и просчитал реальную тягу, которую мог выдать F-1. Расчет сложный, многостраничный, но если Вы дочитаете до конца, то узнаете интересную вещь - при подобных параметрах и характеристиках топлива РН Сатурн-5 не точно доставить Апполон на Луну, ДАЖЕ ВЗЛЕТЕТЬ БЫ НЕ СМОГ - не хватает едва ли не 40% от необходимой тяги. А Вы мне статьей из МК...
1) Статью как и многочисленные другие статьи "за" и "против",конечно, читал. 2) Я не такой квалифицированный специалист в ЖРД как вы и Велюров но ,проработав на Байконуре,с трудом представляю как человек мог знать детально конструкцию американского ракетоносителя и проделать расчеты его тяги руководствуясь переводными справочниками 1969г, и, как оказалось,не я один - http://apollofacts.wikidot.com/hoax:people-velyurov .
Во-время Вашей работе на Байконуре, это, конечно, было невозможно. А сейчас - не стоит даже обсуждать (все есть в Сети). Тем более, что к статье приложен список литературы. Но Ваша работа на Байконуре, как я понимаю, казалось ЖРД только возведением строительных конструкций, не так ли? И такие интересные вещи, как термодинамика, теплофизика, гидравлика, теория подобия, Вы если и изучали, то лишь краем.