Re: "Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів

Волгарь написав:

главным доказательством того, что американцы были на Луне был и остается лунный грунт

F-1 (ракетный двигатель)

РД-170

«ПЕПЕЛАЦЫ» ЛЕТЯТ НА ЛУНУ

Простите, а Вы статью из МК ЧИТАЛИ, или просто по типу соммеров и К нашли и запостили первое попавшееся?Что же касается самой сути вопроса, то, как сообщили «МК» в Институте космических исследований РАН,, привезенный ими в большом количестве. Его элементный и изотопный состав, не имеющий аналога на Земле, полностью совпал с теми образцами реголита, что доставили в разное время три советские автоматические лунные станции.Т.е. то, что лунные пейзажи снимали в павильонах особо и не отрицается.А вот насчет ГЛАВНОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА..., простите, а советские космонавты были на Луне? А откуда же тогда у СССР/РФ лунный грунт? ОТТУДА - его привезли возвращаемые аппараты советских станций Луна, вес и габариты которых были сравнимы...со стиральной машиной.Теперь, Леонов. Аргумент сильнейший - я сам использовал его лет 10 назад (пока не появились первые сомнения) в спорах с российскими ура-патриотами.Алексей Архипович - единственный из 2 иностранцев, побывавших на КК Апполон в космосе. Тут не поспоришь. Но хотелось бы спросить столь авторитетного свидетеля, а какой РН доставил КК на тыковку с Союзом? Сатрн-1Б с суммарной тягой 8-ми двигателей!!! в 750 т. А почему не Сатурн-5, летавший на Луну с тягой ОДНОГО двигателя в 800 т? Зачем вообще такая сложная система (8 ЖРД+8 насоcов+8 топливоподач и т.д.), если есть отличный проверенный ЖРД, на основе которого можно создать РН с той же тягой?В сущности, все сводится всего к одному факту - обладал ли двигатель F-1 заявленной тягой?Для этого сравним его сс такой же тягой, созданном в СССР через 20+ лет после F-1. Сразу бросается в глаза, что при примерно одинаковых размерах и весе резко различаются давления в камере сгорания -70 и 250 атм. НО ВЕДЬ ТАК НЕ БЫВАЕТ!!! Из физики 7-го класса согласно формуле Менделева-Клапейрона для газа (при постоянном объеме) чем выше давление, тем линейно выше температура (горючее одинаковое - керосин и кислород). А из физики 9-го (цикл Карно) известно,что для тепловой машины ее кпд (т.е. доля тепла, идущая на механическую работу, а не на нагрев), тем выше, чем выше разность температур между рабочим телом и окружающей средой.У РД-170 на 17% выше удельный импульс (т.е. скорость истечения реактивной струи из сопла). Сила тяги, согласно 2-му закону Ньютона пропорциональна сообщенному импульсу тела, т.е. для секундного момента для ЖРД равна произведению массы выбрасываемого рабочего тела на скорость (удельный импульс. Но масса за секунду равна РАСХОДУ горючей смеси через сопло, т.е. произведению поперечного сечения сопла на скорость (удельный импульс). Как итог, ТЯГА РД пропорциональна КВАДРАТУ скорости (удельному импульсу), а у РД-170 и F-1 эта величина отличается на 30%!!! Ее можно скомпенсировать, конечно, размерами поперечного сечения, но у F-1 оно больше всего на 4,5%.Примитивно? Конечно. Но почитайте вот этоКвалифицированный специалист по ЖРД взял да и просчитал реальную тягу, которую мог выдать F-1. Расчет сложный, многостраничный, но если Вы дочитаете до конца, то узнаете интересную вещь - при подобных параметрах ихарактеристиках топлива РН Сатурн-5 не точно доставить Апполон на Луну, ДАЖЕ ВЗЛЕТЕТЬ БЫ НЕ СМОГ - не хватает едва ли не 40% от необходимой тяги.А Вы мне статьей из МК...