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"Мотор Січ" скорочує
робочий тиждень до 4 днів

"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:00

  Волгарь написав:Я думаю, на этом с лунной темой можно и закончить. Просто замечу, что я в своих сомнениях опираюсь все-таки на законы физики и инженерные расчеты, Вы свои доказательства строите в стиле чеховского Письма к ученому соседу - ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ПОТОМУ ЧТО ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКОГДА.


О каких инженерных расчётах вы тут пишите вслед за Велюровым?
О тех которые делаются из предполагаемой им конструкции ракетного двигателя взятой из рисунков, справочников, косвенных утверждений третьих лиц?
Или в инете все-таки есть в открытом доступе рабочие чертежи двигателя с регламентом испытаний и эксплуатации доступные только вам и ему?
Исходя из неверных аксиом можно доказать новую теорему, это вам любой матлогик скажет.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:06

  shapo написав:
  Волгарь написав:Я думаю, на этом с лунной темой можно и закончить. Просто замечу, что я в своих сомнениях опираюсь все-таки на законы физики и инженерные расчеты, Вы свои доказательства строите в стиле чеховского Письма к ученому соседу - ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ПОТОМУ ЧТО ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКОГДА.


О каких инженерных расчётах вы тут пишите вслед за Велюровым?
О тех которые делаются из предполагаемой им конструкции ракетного двигателя взятой из рисунков, справочников, косвенных утверждений третьих лиц?
Или в инете все-таки есть в открытом доступе рабочие чертежи двигателя с регламентом испытаний и эксплуатации доступные только вам и ему?
Исходя из неверных аксиом можно доказать новую теорему, это вам любой матлогик скажет.

Брейк. Подождем 22-29-го года.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 17:28

  Волгарь написав:Брейк. Подождем 22-29-го года.


Вот так всегда, как начнут задавать уточняющие вопросы, так сразу слился.
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  #<1 ... 5678
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