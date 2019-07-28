"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів

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Волгарь написав:Я думаю, на этом с лунной темой можно и закончить. Просто замечу, что я в своих сомнениях опираюсь все-таки на законы физики и инженерные расчеты, Вы свои доказательства строите в стиле чеховского Письма к ученому соседу - ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ПОТОМУ ЧТО ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКОГДА.
О каких инженерных расчётах вы тут пишите вслед за Велюровым? О тех которые делаются из предполагаемой им конструкции ракетного двигателя взятой из рисунков, справочников, косвенных утверждений третьих лиц? Или в инете все-таки есть в открытом доступе рабочие чертежи двигателя с регламентом испытаний и эксплуатации доступные только вам и ему? Исходя из неверных аксиом можно доказать новую теорему, это вам любой матлогик скажет.
Волгарь написав:Я думаю, на этом с лунной темой можно и закончить. Просто замечу, что я в своих сомнениях опираюсь все-таки на законы физики и инженерные расчеты, Вы свои доказательства строите в стиле чеховского Письма к ученому соседу - ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ПОТОМУ ЧТО ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКОГДА.
О каких инженерных расчётах вы тут пишите вслед за Велюровым? О тех которые делаются из предполагаемой им конструкции ракетного двигателя взятой из рисунков, справочников, косвенных утверждений третьих лиц? Или в инете все-таки есть в открытом доступе рабочие чертежи двигателя с регламентом испытаний и эксплуатации доступные только вам и ему? Исходя из неверных аксиом можно доказать новую теорему, это вам любой матлогик скажет.