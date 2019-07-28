"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів

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Волгарь написав:Я думаю, на этом с лунной темой можно и закончить. Просто замечу, что я в своих сомнениях опираюсь все-таки на законы физики и инженерные расчеты, Вы свои доказательства строите в стиле чеховского Письма к ученому соседу - ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ПОТОМУ ЧТО ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКОГДА.
О каких инженерных расчётах вы тут пишите вслед за Велюровым? О тех которые делаются из предполагаемой им конструкции ракетного двигателя взятой из рисунков, справочников, косвенных утверждений третьих лиц? Или в инете все-таки есть в открытом доступе рабочие чертежи двигателя с регламентом испытаний и эксплуатации доступные только вам и ему? Исходя из неверных аксиом можно доказать новую теорему, это вам любой матлогик скажет.
Волгарь написав:Я думаю, на этом с лунной темой можно и закончить. Просто замечу, что я в своих сомнениях опираюсь все-таки на законы физики и инженерные расчеты, Вы свои доказательства строите в стиле чеховского Письма к ученому соседу - ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ПОТОМУ ЧТО ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКОГДА.
О каких инженерных расчётах вы тут пишите вслед за Велюровым? О тех которые делаются из предполагаемой им конструкции ракетного двигателя взятой из рисунков, справочников, косвенных утверждений третьих лиц? Или в инете все-таки есть в открытом доступе рабочие чертежи двигателя с регламентом испытаний и эксплуатации доступные только вам и ему? Исходя из неверных аксиом можно доказать новую теорему, это вам любой матлогик скажет.
Волгарь написав:- через 50 лет после первой лунной экспедиции при максимальных усилиях потребуется лет 7, чтобы вновь достичь Луны. Т.е. сейчас никто не способен повторить технологии полувековой давности, хотя техника шагнула в перед (особенно вычислительная) на 10 порядков (буквально)
До обчислювальної техніки ще треба додати чиїсь мізки
Волгарь написав:- основа Сатурн-5 - двигатель F-1, созданный 55 лет назад. Самая передовая в мире (технологически) американская ракетная промышленность и близко не способна создать двигатель даже половинной мощности - ТАК НЕ БЫВАЕТ.
Ще й як буває! Наприклад Ан-124 та Ан-225 радянський союз будував, а Росія не здатна. Буран на Енергії СРСР запускав, а Росія не здатна.
Волгарь написав:- еще в 1961-ом, максимум на что было способно детище фон Брауна - закинуть капсулу в 1 т и приземлить ее в 200 км от места старта (как в 1944-ом). Через 5 лет уже удалось придать кораблю массой 130 т первую космическую скорость!!! З а это время СССР, опережавший США, увеличил массу выводимого корабля с 4,5 т (Восток) до 6,5 т - Союз.
Не треба забувати, що там працювали творчі, вільні люди, що відчували загрозу з боку агресивної, бидлячої імперії. До того ж вони мали значно більші ресурси та потужну промисловість, високо розвинуту науку та належну освіту. Тож вони були дуже вмотивовані поставити цю недоімперію на належне їй місце і мали для цього всі можливості. На противагу цьому в недоімперії люди працювали під примусом. А як відомо негативна мотивація значно поступається позитивній в ефективності. Тож нічого дивного що СРСР маючи на якомусь етапі перевагу перед штатами поступово її втратив. До речі, багато в радянських КБ було людей однієї з найіональностей, що дуже відома міцними родинними та релігійними зв'язками необмеженими межами однієї країни. Так що шпіонаж на користь США виключати не слід, хоча це могло зіграти тільки допоміжну роль. Базова причина вказана вище.
Востаннє редагувалось silver_arrow_ua в Чет 29 сер, 2019 06:48, всього редагувалось 1 раз.
Волгарь написав:Тогда объясните мне неразумному, как это может быть, если в июле этого года россияне купил товаров на 19 тыс. рублей, а средний украинец - на 2600 гривен.
Це тому, що ваша фіскальна машина, та держаппарат працює більш ефективно. У нас багато грошей крутиться поза державним контролем і чи попадають вони до статистики - невідомо
Волгарь написав:И почему в РФ за год покупают в 22 раза больше новых машин, чем на Украине.
Тоді поясни чому росіяни купують машин більше у 22 рази а кількість машин у Києві в розрахунок на людину вища ніж у Москві?
Волгарь написав:Почему сбережения россиян в банках уже 29 трлн. рублей (на 180 млн. счетов - деньги принадлежат вовсе не олигархам), а на Украине - чуть более 510 млрд. гривен.
510 млрд. грн при перерахунку за курсом 2,5 дає нам 1,2 трл рублів домножуємо на 3-кратну перевагу по населенню і отримуємо 3,6 трл, що десь у 8 разів нижче за рівень вкладів середнього росіянина. Проте якщо порівнювати співвідношення ВВП матимемо десь від 10 до 14 разів перевагу на боці Росії. Про що це каже? Звісно, грошей у вас більше, проте наявні у країни кошти перерозподіляються в Україні більш на користь людей ніж у вас.
Волгарь написав:при этом в России на заработках постоянно находятся 2,5 млн. украинцев
Ну а це взагалі не аргумент. За це "досягнення" дякуйте вашому недофюреру що розв'язав війну на сході нашої країни. Тепер 2.5 млн працюють у вас, а ще 1 млн переселенців розїхались по країні. До речі вам дістались найбідніші та найтупіші прошарки донбаського населення.