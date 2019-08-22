"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів

Додано: Чет 29 сер, 2019 06:35

Волгарь написав: Тогда объясните мне неразумному, как это может быть, если в июле этого года россияне купил товаров на 19 тыс. рублей, а средний украинец - на 2600 гривен. Тогда объясните мне неразумному, как это может быть, если в июле этого года россияне купил товаров на 19 тыс. рублей, а средний украинец - на 2600 гривен.

Волгарь написав: И почему в РФ за год покупают в 22 раза больше новых машин, чем на Украине. И почему в РФ за год покупают в 22 раза больше новых машин, чем на Украине.

Волгарь написав: Почему сбережения россиян в банках уже 29 трлн. рублей (на 180 млн. счетов - деньги принадлежат вовсе не олигархам), а на Украине - чуть более 510 млрд. гривен. Почему сбережения россиян в банках уже 29 трлн. рублей (на 180 млн. счетов - деньги принадлежат вовсе не олигархам), а на Украине - чуть более 510 млрд. гривен.

Волгарь написав: при этом в России на заработках постоянно находятся 2,5 млн. украинцев при этом в России на заработках постоянно находятся 2,5 млн. украинцев

Це тому, що ваша фіскальна машина, та держаппарат працює більш ефективно. У нас багато грошей крутиться поза державним контролем і чи попадають вони до статистики - невідомоТоді поясни чому росіяни купують машин більше у 22 рази а кількість машин у Києві в розрахунок на людину вища ніж у Москві?510 млрд. грн при перерахунку за курсом 2,5 дає нам 1,2 трл рублів домножуємо на 3-кратну перевагу по населенню і отримуємо 3,6 трл, що десь у 8 разів нижче за рівень вкладів середнього росіянина. Проте якщо порівнювати співвідношення ВВП матимемо десь від 10 до 14 разів перевагу на боці Росії. Про що це каже?Звісно, грошей у вас більше, проте наявні у країни кошти перерозподіляються в Україні більш на користь людей ніж у вас.Ну а це взагалі не аргумент. За це "досягнення" дякуйте вашому недофюреру що розв'язав війну на сході нашої країни.Тепер 2.5 млн працюють у вас, а ще 1 млн переселенців розїхались по країні.До речі вам дістались найбідніші та найтупіші прошарки донбаського населення.