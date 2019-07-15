Про це повідомила Вільногірська міська рада у Facebook.
Дивися повний текст Литовська компанія збудувала унікальну сонячну електростанцію.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 15:17
Литовська компанія збудувала унікальну сонячну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Литовська компанія збудувала унікальну сонячну електростанцію.
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:17
А что здесь нового? Купили более дорогие панели, и поворотники, потратили валюту. То-же самое , но в два раза дороже, и возможно на 40% сделает больше электроэнергии.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Чет 15 сер, 2019 17:45
zloy_ukr Присоединяюсь к вопросу В чем уникальность столь эпохального проекта, за исключением величины "зеленого" тарифа ?
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