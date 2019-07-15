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Литовська компанія збудувала
унікальну сонячну...

Литовська компанія збудувала унікальну сонячну...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:17

Литовська компанія збудувала унікальну сонячну...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Вільногірська міська рада у Facebook.

Дивися повний текст Литовська компанія збудувала унікальну сонячну електростанцію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:17

А что здесь нового? Купили более дорогие панели, и поворотники, потратили валюту. То-же самое , но в два раза дороже, и возможно на 40% сделает больше электроэнергии.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 17:45

zloy_ukr Присоединяюсь к вопросу :) В чем уникальность столь эпохального проекта, за исключением величины "зеленого" тарифа ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 19:43

  Igorten написав:zloy_ukr Присоединяюсь к вопросу :) В чем уникальность столь эпохального проекта, за исключением величины "зеленого" тарифа ? :)

создаст 20 высокотехнологичных рабочих мест, подпишет контракты с местными охранными, коммунальными, строительными, логистическими и технологическими компаниями и специалистами. 8)
maza5
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 20:10

maza5 На таких обьектах 20 "высокотехнологичных рабочих мест" - это в основном охранники, и уборщики.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 20:17

"европейская компания ... вкладывает инвестиции в город ......и регион в целом с целью как можно более быстрой интеграции Украины в европейскую семью" - РЖУ! Это каким IQ нужно обладать, чтобы такую ахинею нести ?
LutsMan
 
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  maza5 написав:создаст 20 высокотехнологичных рабочих мест


Аж 20 человек там зачем? :roll: Наверное, будут вручную панели проворачивать или пыль с них протирать :mrgreen:
EKO
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