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Подактова амністія: економіст розповів, до чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:48
Пропонуємо до обговорення:
Незадеклароване майно запропонують легалізувати, сплативши податок – 5% від його вартості.
Дивися повний текст Подактова амністія: економіст розповів, до чого готуватись українцям
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