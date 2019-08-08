Незадеклароване майно запропонують легалізувати, сплативши податок – 5% від його вартості.
Дивися повний текст Подактова амністія: економіст розповів, до чого готуватись українцям.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 15:48
Подактова амністія: економіст розповів, до чого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Подактова амністія: економіст розповів, до чого готуватись українцям.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:20
Re: Подактова амністія: економіст розповів, до чого...
Держслужбовці здали нульову в 2016 році
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:04
Первый Насколько я понимаю то они просто сдали декларацию. и ничего не платили. прошло три года и истек срок исковой давности, т.е. теперь если они все оставят без изменений то они ничего платить не будут с тех миллиардов которые они задекларировали в 2016м.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:23
Re: Подактова амністія: економіст розповів, до чого...
Ні. Там за недоказане майже ( щось на кшалт 80кгрн) відразу кримінальна відповідальність.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:05
Re: Подактова амністія: економіст розповів, до чого...
Навіщо чекати?
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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