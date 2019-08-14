В Україні планують змінити порядок проходження прикордонного та митного контролю для осіб, які перетинають кордон на легкових автомобілях.
Дивися повний текст В Україні планують змінити порядок проходження митного контролю для автомобілістів.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 16:05
В Україні планують змінити порядок проходження митного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують змінити порядок проходження митного контролю для автомобілістів.
Додано: Чет 15 сер, 2019 16:05
Это "новшество" работает давно.Паспорта собирают не выходя с автомобиля,но потом пересекающий границу лично подходит к окошку и забирает паспорт.
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