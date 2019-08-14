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В Україні планують змінити
порядок проходження митного...

В Україні планують змінити порядок проходження митного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:05

В Україні планують змінити порядок проходження митного...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують змінити порядок проходження прикордонного та митного контролю для осіб, які перетинають кордон на легкових автомобілях.

Дивися повний текст В Україні планують змінити порядок проходження митного контролю для автомобілістів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:05

Это "новшество" работает давно.Паспорта собирают не выходя с автомобиля,но потом пересекающий границу лично подходит к окошку и забирает паспорт.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:52

нужно срочно ввести то, что работает уже года 3-4
zlucka
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