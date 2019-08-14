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H&M відкриє третій магазин в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 сер, 2019 16:31
Пропонуємо до обговорення:
Шведський міжнародний ритейлер H&M оголосив про відкриття нового магазину в Києві 12 вересня в ТРЦ River Mall в Дарницькому районі Києва.
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Чет 15 сер, 2019 13:07
R2