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H&M відкриє третій
магазин в Україні

H&M відкриє третій магазин в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:31

H&M відкриє третій магазин в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Шведський міжнародний ритейлер H&M оголосив про відкриття нового магазину в Києві 12 вересня в ТРЦ River Mall в Дарницькому районі Києва.

Дивися повний текст H&M відкриє третій магазин в Україні.
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