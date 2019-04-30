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Які доходи беруться до уваги
при призначенні субсидії

Які доходи беруться до уваги при призначенні субсидії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:37

Які доходи беруться до уваги при призначенні субсидії

Пропонуємо до обговорення:
Декларувати доходи для призначення субсидії необхідно всіх членів сім’ї, навіть тих, які зареєстровані за іншими адресами

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:37

Понравился пункт "Другие доходы" - пусть получатели субсидий напрягутся.
sergeybrw
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:53

Якщо пенсіонер є суб'єктом підприємницької діяльності 3 група (єдинщики). При обчисленні субсидії враховується пенсія і доходи, як зазначено в звітності, яка подана у відділення ДПІ?
l_sadova2014
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