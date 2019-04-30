Декларувати доходи для призначення субсидії необхідно всіх членів сім’ї, навіть тих, які зареєстровані за іншими адресами
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Додано: Чет 15 сер, 2019 16:37
Які доходи беруться до уваги при призначенні субсидії
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Дивися повний текст Які доходи беруться до уваги при призначенні субсидії.
Додано: Чет 15 сер, 2019 16:37
Понравился пункт "Другие доходы" - пусть получатели субсидий напрягутся.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:53
Якщо пенсіонер є суб'єктом підприємницької діяльності 3 група (єдинщики). При обчисленні субсидії враховується пенсія і доходи, як зазначено в звітності, яка подана у відділення ДПІ?
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