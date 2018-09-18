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Деклараційна кампанія-2019:
Киянин заплатив мільярд...

Деклараційна кампанія-2019: Киянин заплатив мільярд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 17:41

Деклараційна кампанія-2019: Киянин заплатив мільярд...

Пропонуємо до обговорення:
Державна фіскальна служба України підбила підсумки сплати податків з доходів

Дивися повний текст Деклараційна кампанія-2019: Киянин заплатив мільярд податку на доходи.
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