Про це повідомляє прес-служба суду у четвер, 15 серпня.
Дивися повний текст Суд відмовився скасовувати межу тарифів на тепло.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 19:00
Суд відмовився скасовувати межу тарифів на тепло
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Дивися повний текст Суд відмовився скасовувати межу тарифів на тепло.
Додано: Чет 15 сер, 2019 19:00
Вероятнее всего, найдется "самый гуманный" продажный суд , и до отопительного сезона максимум 1400 гривен уберут.
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