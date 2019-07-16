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Суд відмовився скасовувати
межу тарифів на тепло

Суд відмовився скасовувати межу тарифів на тепло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 19:00

Суд відмовився скасовувати межу тарифів на тепло

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба суду у четвер, 15 серпня.

Дивися повний текст Суд відмовився скасовувати межу тарифів на тепло.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 19:00

Вероятнее всего, найдется "самый гуманный" продажный суд , и до отопительного сезона максимум 1400 гривен уберут.
zloy_ukr
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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