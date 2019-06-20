За підсумками І півріччя цього року 398 платників Офісу великих платників заходяться у стані збитковості.
Дивися повний текст Податкова створила антирейтинг збиткових компаній великого бізнесу.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 19:04
Податкова створила антирейтинг збиткових компаній...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова створила антирейтинг збиткових компаній великого бізнесу.
Додано: Чет 15 сер, 2019 19:04
Оригинальная бухгалтерия: чем больше предприятие имеет дохода, тем оно убыточнее.
Непаханное поле для роботы.
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