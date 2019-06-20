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Податкова створила антирейтинг
збиткових компаній...

Податкова створила антирейтинг збиткових компаній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 19:04

Податкова створила антирейтинг збиткових компаній...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками І півріччя цього року 398 платників Офісу великих платників заходяться у стані збитковості.

Дивися повний текст Податкова створила антирейтинг збиткових компаній великого бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 19:04

Оригинальная бухгалтерия: чем больше предприятие имеет дохода, тем оно убыточнее.
Непаханное поле для роботы.
zloy_ukr
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