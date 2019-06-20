За підсумками І півріччя цього року 398 платників Офісу великих платників заходяться у стані збитковості.
Дивися повний текст Податкова створила антирейтинг збиткових компаній великого бізнесу.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 19:04
Податкова створила антирейтинг збиткових компаній...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова створила антирейтинг збиткових компаній великого бізнесу.
Додано: Чет 15 сер, 2019 19:04
Оригинальная бухгалтерия: чем больше предприятие имеет дохода, тем оно убыточнее.
Непаханное поле для роботы.
Додано: Чет 15 сер, 2019 20:05
Как раз нормальная бухгалтерия. В 2013-14 году вы купили оборудование за рубежом по 8грн/$ с отстрочкой оплаты на 1-2года, при вашей рентабельности бизнеса в 20%. Курс теперь 25грн/$ .ВОПРОС= Сколько лет вам еще расчитываться за оборудование ? -))) Хорошо , что еще выживаете и договариваетесь с поставщиками за отсрочку платежей!
Додано: Чет 15 сер, 2019 22:31
9torba, а что с работой этого оборудования от изменения курса стало? Цены на продукцию у нас принято по курсу индексировать. Не говоря уже об экспортёрах, которые доллары получают сразу. Зато можно не до такой степени индексировать зарплаты. В итоге рентабельность должна расти.
Додано: Чет 15 сер, 2019 22:39
В телекоме цены не выросли в 3 раза, при том что оборудование полностью импортное
Додано: Чет 15 сер, 2019 22:42
один с операторов как раз и в указанном списке, а не расчитывается только потому что материнская компания не в Украине. И это так же не секрет !
Додано: Чет 15 сер, 2019 23:47
Kart, в отрасли связи как-то очень хитро с рентабельностью. Там, как конкуренция появилась, так цены магическим образом полетели вниз в разы даже в нацвалюте, хотя доллар в это же время вполне себе рос.
А в последние годы наоборот. Доллар падает, а цены не хило растут. Как у проводных инетных провайдеров, так и у опсосов. В большинстве случаев, конечно, к этому приводится отмазка "в новом пакете всего несопоставимо больше, поэтому он двже выгоднее", но продолжать пользоваться старым "невыгодным" пакетом почему-то не позволяют.
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