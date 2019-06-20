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Податкова створила антирейтинг
збиткових компаній...

Податкова створила антирейтинг збиткових компаній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 19:04

Податкова створила антирейтинг збиткових компаній...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками І півріччя цього року 398 платників Офісу великих платників заходяться у стані збитковості.

Дивися повний текст Податкова створила антирейтинг збиткових компаній великого бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 19:04

Оригинальная бухгалтерия: чем больше предприятие имеет дохода, тем оно убыточнее.
Непаханное поле для роботы.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 20:05

Как раз нормальная бухгалтерия. В 2013-14 году вы купили оборудование за рубежом по 8грн/$ с отстрочкой оплаты на 1-2года, при вашей рентабельности бизнеса в 20%. Курс теперь 25грн/$ .ВОПРОС= Сколько лет вам еще расчитываться за оборудование ? -))) Хорошо , что еще выживаете и договариваетесь с поставщиками за отсрочку платежей!
9torba
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:31

9torba, а что с работой этого оборудования от изменения курса стало? Цены на продукцию у нас принято по курсу индексировать. Не говоря уже об экспортёрах, которые доллары получают сразу. Зато можно не до такой степени индексировать зарплаты. В итоге рентабельность должна расти.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:39

В телекоме цены не выросли в 3 раза, при том что оборудование полностью импортное
Kart
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:40

я вам о реальности, которая подтверждена налоговой !
9torba
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:42

один с операторов как раз и в указанном списке, а не расчитывается только потому что материнская компания не в Украине. И это так же не секрет !
9torba
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:47

Kart, в отрасли связи как-то очень хитро с рентабельностью. Там, как конкуренция появилась, так цены магическим образом полетели вниз в разы даже в нацвалюте, хотя доллар в это же время вполне себе рос.

А в последние годы наоборот. Доллар падает, а цены не хило растут. Как у проводных инетных провайдеров, так и у опсосов. В большинстве случаев, конечно, к этому приводится отмазка "в новом пакете всего несопоставимо больше, поэтому он двже выгоднее", но продолжать пользоваться старым "невыгодным" пакетом почему-то не позволяют.
moveton
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