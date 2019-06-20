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Податкова створила антирейтинг
збиткових компаній...

Податкова створила антирейтинг збиткових компаній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:35

  Kart написав:В телекоме цены не выросли в 3 раза, при том что оборудование полностью импортное

А що - за цей час все нове обладнання закупили ? Користуються старим - яке себе вже давно окупило . Нове додається не так вже і часто ... Зарплати в 3 рази теж не виросли ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:41

Все просто. Крупный бизнес работает по след. схеме.
1. Открываем депозит в обшоре (например Кипр) под 20% годовых на 1 млрд$
2. Украинское предприятие берет в этом же банке кредит под 20.1% годовых. (При таких суммах с банком можно договориться)
3. Доблесные труженики предприятия работают в поте лица целый год и к концу года еле нашкрябывают ~18% (180 млн $) что бы погасить проценты перед банком. Предприятие терпит убытки. Но вот чудо, хозяева реструктуризируют долг с банком (договариваются сами с собой) и предприятие работает следующий год. Налоги плотятся с прибыли. Но прибыли нет. Предприятие в принципе банкрот.
Вот по этому пытаются просунуть налог на выведенный капитал. Но крупный бизнес категорически против.
jenyamandrenko5
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  #<12
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