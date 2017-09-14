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Скільки років літакам, якими
подорожують українці...

Скільки років літакам, якими подорожують українці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 20:57

Скільки років літакам, якими подорожують українці...

Пропонуємо до обговорення:
Середній вік флоту українських авіакомпаній – від 12 до 42 років.

Дивися повний текст Скільки років літакам, якими подорожують українці (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 20:57

"авіафлот", это никак не "аэрофлот", наймите нормального редактора, чтобы правил перлы от жертв современного образования....
antikkristall
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