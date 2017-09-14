Середній вік флоту українських авіакомпаній – від 12 до 42 років.
Дивися повний текст Скільки років літакам, якими подорожують українці (інфографіка).
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Додано: Чет 15 сер, 2019 20:57
Скільки років літакам, якими подорожують українці...
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Дивися повний текст Скільки років літакам, якими подорожують українці (інфографіка).
Додано: Чет 15 сер, 2019 20:57
"авіафлот", это никак не "аэрофлот", наймите нормального редактора, чтобы правил перлы от жертв современного образования....
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