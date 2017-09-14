Середній вік флоту українських авіакомпаній – від 12 до 42 років.
Дивися повний текст Скільки років літакам, якими подорожують українці (інфографіка).
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Додано: Чет 15 сер, 2019 20:57
Скільки років літакам, якими подорожують українці...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки років літакам, якими подорожують українці (інфографіка).
Додано: Чет 15 сер, 2019 20:57
"авіафлот", это никак не "аэрофлот", наймите нормального редактора, чтобы правил перлы от жертв современного образования....
Додано: Чет 15 сер, 2019 22:16
Re: Скільки років літакам, якими подорожують українці...
У літаків 42 роки це нормально, бо у літаків запчастини мінять по регламенту , тому порівняння з авто не доречне , авто ремонтують коли поламається , а в літаку умовно кожних 1000 годин (не вірна інформація, цифра із стелі) нальту замінють двигуни , тобто наприклад якби в авто кожних 100 000 км пробігу проводилась заміна двигуна , або його кап ремонт. Філософія обслуговування - регламент різний , тому вік всеодно , якщо все обслуговування було згідно умов - регламентузаводу виробника , а він досить жорсткий
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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