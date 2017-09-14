Скільки років літакам, якими подорожують українці...

Додано: Чет 15 сер, 2019 22:16

У літаків 42 роки це нормально, бо у літаків запчастини мінять по регламенту , тому порівняння з авто не доречне , авто ремонтують коли поламається , а в літаку умовно кожних 1000 годин (не вірна інформація, цифра із стелі) нальту замінють двигуни , тобто наприклад якби в авто кожних 100 000 км пробігу проводилась заміна двигуна , або його кап ремонт. Філософія обслуговування - регламент різний , тому вік всеодно , якщо все обслуговування було згідно умов - регламентузаводу виробника , а він досить жорсткий

Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html