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"Укрзалізниця" зупинила 20
потягів за дві доби через...

"Укрзалізниця" зупинила 20 потягів за дві доби через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:50

"Укрзалізниця" зупинила 20 потягів за дві доби через...

Пропонуємо до обговорення:
Через крадіжку колійних реле та трансформаторів за дві доби від графіку відхилилися 20 поїздів "Укрзалізниці" – із них 10 пасажирських.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" зупинила 20 потягів за дві доби через крадіжки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:50

Не остановили, а отклонились от графика. Один железнодорожник с фонарем героически решает проблему всей железной дороги.
zloy_ukr
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