Через крадіжку колійних реле та трансформаторів за дві доби від графіку відхилилися 20 поїздів "Укрзалізниці" – із них 10 пасажирських.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 21:50
"Укрзалізниця" зупинила 20 потягів за дві доби через...
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Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" зупинила 20 потягів за дві доби через крадіжки.
Додано: Чет 15 сер, 2019 21:50
Не остановили, а отклонились от графика. Один железнодорожник с фонарем героически решает проблему всей железной дороги.
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:58
только реле и трансформаторы - ух, слава богу, я уже думал что сами поезда поворовали.
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