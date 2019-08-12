Польща хоче підвищити плату за транзит російського газу
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Польща хоче домовитися про такі тарифи на транзит російського газу до Німеччини, які забезпечать країні прибуток. Про це заявив уповноважений польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський.