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Польща хоче підвищити плату
за транзит російського газу

Польща хоче підвищити плату за транзит російського газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:41

Польща хоче підвищити плату за транзит російського газу

Пропонуємо до обговорення:
Польща хоче домовитися про такі тарифи на транзит російського газу до Німеччини, які забезпечать країні прибуток. Про це заявив уповноважений польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський.

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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:41

Ща и Бацька засуетится, ведь в Польшу газ через Беларусь попадает.Зображення
EKO
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