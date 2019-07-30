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Водневий велосипед Alpha
Bike має запас ходу в 150 км

Водневий велосипед Alpha Bike має запас ходу в 150 км
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:28

Водневий велосипед Alpha Bike має запас ходу в 150 км

Пропонуємо до обговорення:
Французькі інженери з Pragma Industries розробили нову модель водневого велосипеда Alpha Bike, вперше представленого в 2018 році.

Дивися повний текст Водневий велосипед Alpha Bike має запас ходу в 150 км.
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