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Водневий велосипед Alpha Bike має запас ходу в 150 км
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:28
Пропонуємо до обговорення:
Французькі інженери з Pragma Industries розробили нову модель водневого велосипеда Alpha Bike, вперше представленого в 2018 році.
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