Французькі інженери з Pragma Industries розробили нову модель водневого велосипеда Alpha Bike, вперше представленого в 2018 році.
Дивися повний текст Водневий велосипед Alpha Bike має запас ходу в 150 км.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:28
Водневий велосипед Alpha Bike має запас ходу в 150 км
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водневий велосипед Alpha Bike має запас ходу в 150 км.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:49
dneprvitaliy Цена заправки не имеет значения, если нет самой заправки.
А в Украине - нет.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:39
пробег 150 км - это " при среднем уровне помощи электродвигателя педалям", или наоборот.
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