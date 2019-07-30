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Водневий велосипед Alpha
Bike має запас ходу в 150 км

Водневий велосипед Alpha Bike має запас ходу в 150 км
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:28

Водневий велосипед Alpha Bike має запас ходу в 150 км

Пропонуємо до обговорення:
Французькі інженери з Pragma Industries розробили нову модель водневого велосипеда Alpha Bike, вперше представленого в 2018 році.

Дивися повний текст Водневий велосипед Alpha Bike має запас ходу в 150 км.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:28

А цена заправки? Чего не пишут?
dneprvitaliy
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:49

dneprvitaliy Цена заправки не имеет значения, если нет самой заправки.
А в Украине - нет.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:39

пробег 150 км - это " при среднем уровне помощи электродвигателя педалям", или наоборот.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:27

Водород вообще-то очень взрывоопасная штука.
А в новой модели они еще и усилили сжатие (если статья не наврала).

Как-то стремновато на таком кататься.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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