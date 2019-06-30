|
|
|
"Енергетичний міст" призведе до підвищення цін на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:41
Пропонуємо до обговорення:
Проект "Енергетичний міст Україна-ЄС" не буде реалізований, оскільки передбачає виведення енергоблоку №2 Хмельницької АЕС з енергосистеми України та продаж електроенергії на Польщу через приватні структури.
Дивися повний текст \"Енергетичний міст\" призведе до підвищення цін на електрику - Герус
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90378
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:41
На наш погляд, якщо Енергоатомом зможе компенсувати потужність ХАЕС-2 збільшенням коефіцієнту використання потужностей інших ядерних блоків, то підвищення цін можливо буде запобігти.
-
victor_logatskiy
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 19.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:45
А что будет Насалику за попытку "переписать на котов" энергоблок?
"Грайте ще. Наступного разу пощастить"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9098
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6200 раз.
- Подякували: 2441 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:59
victor_logatskiy.
А то,что частные структуры будут зарабатывать на государственном оборудовании вас не волнует?Правильно Герус сказал постройте своё и продавайте кому угодно.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1743
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 431 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|