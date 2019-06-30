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"Енергетичний міст" призведе до підвищення цін на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:41
Пропонуємо до обговорення:
Проект "Енергетичний міст Україна-ЄС" не буде реалізований, оскільки передбачає виведення енергоблоку №2 Хмельницької АЕС з енергосистеми України та продаж електроенергії на Польщу через приватні структури.
Дивися повний текст \"Енергетичний міст\" призведе до підвищення цін на електрику - Герус
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:41
На наш погляд, якщо Енергоатомом зможе компенсувати потужність ХАЕС-2 збільшенням коефіцієнту використання потужностей інших ядерних блоків, то підвищення цін можливо буде запобігти.
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victor_logatskiy
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:45
А что будет Насалику за попытку "переписать на котов" энергоблок?
"Грайте ще. Наступного разу пощастить"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:59
victor_logatskiy.
А то,что частные структуры будут зарабатывать на государственном оборудовании вас не волнует?Правильно Герус сказал постройте своё и продавайте кому угодно.
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:04
sena_2008atp написав:victor_logatskiy.
А то,что частные структуры будут зарабатывать на государственном оборудовании вас не волнует?Правильно Герус сказал постройте своё и продавайте кому угодно.
Шо за брєд?
Вся електроенергія підлягає продажу на торгах. Виробництво і продаж це різні види діяльності. Рівень невігластва вражає.
А те що приватний феросплавний завод імені коломойського буде заробляти на "державному обладнанні" Вас не хвилює? Може хай побудує власний енергоблок і тоді заробляє?
Є ринок. Крапка. І Андрій це прекрасно знає.
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:37
Эта история сродни частным медицинским лавочкам в гос. больницах. Помещение государственное, коммуналку и зарплаты персоналу оплачивает государство, маркетинг/поток клиентов обеспечивает государство. А ты только собираешь платежи.
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