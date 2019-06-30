"Енергетичний міст" призведе до підвищення цін на...

Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:13

Чисто Воровской "бизнес проект".

Ни много ни мало далеко не первый и не последний.......

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.