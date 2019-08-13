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10 найбагатших людей світу
втратили $18 млрд через...

10 найбагатших людей світу втратили $18 млрд через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:28

10 найбагатших людей світу втратили $18 млрд через...

Пропонуємо до обговорення:
Статки 10 найбагатших людей світу майже на $18 млрд.

Дивися повний текст 10 найбагатших людей світу втратили $18 млрд через падіння на Уолл-стріт.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:28

Як втратили так и здобудуть. Завтра індекси повернуться і в них все повернется назад, компанії і підприемства в них як були так і залишилися.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:02

Кузя
  Кузя написав:Як втратили так и здобудуть. Завтра індекси повернуться і в них все повернется назад, компанії і підприемства в них як були так і залишилися.

Они потеряли не заводы, параходы, а стоимость.
Например купил квартиру в Киеве в 2007 году, а сейчас сколько она стоит?
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