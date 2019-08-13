Статки 10 найбагатших людей світу майже на $18 млрд.
Дивися повний текст 10 найбагатших людей світу втратили $18 млрд через падіння на Уолл-стріт.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:28
10 найбагатших людей світу втратили $18 млрд через...
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Дивися повний текст 10 найбагатших людей світу втратили $18 млрд через падіння на Уолл-стріт.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:28
Як втратили так и здобудуть. Завтра індекси повернуться і в них все повернется назад, компанії і підприемства в них як були так і залишилися.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:02
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