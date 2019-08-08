Оператор мобільного зв’язку Vodafone змінив умови тарификації у своїх нових тарифних планах.
Дивися повний текст Vodafone змінив правила тарифікації.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:01
Vodafone змінив правила тарифікації
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Дивися повний текст Vodafone змінив правила тарифікації.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:01
все это конечно круто, но несмотря на все старания МТС мы все прекрасно знаем кто скрывается под ширмой западноевропейского оператора и никогда не забудем
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