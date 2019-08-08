Оператор мобільного зв’язку Vodafone змінив умови тарификації у своїх нових тарифних планах.
Дивися повний текст Vodafone змінив правила тарифікації.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:01
Vodafone змінив правила тарифікації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Vodafone змінив правила тарифікації.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:01
все это конечно круто, но несмотря на все старания МТС мы все прекрасно знаем кто скрывается под ширмой западноевропейского оператора и никогда не забудем
Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:14
вчера через смс на 3339 подал (до 31.08) заявку на подключение 4G Smart XS - 30 грн/месяц - безлим в сети, 100 мин на Украину и 1 Гб
Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:11
Сначала эти клоуны с 1 августа подняли абонплату, а затем объявили, что вместо 28 дней делают обратно календарный месяц. ДБЛ БЛТ. Я вообще нахрен перестал ЮМС пополнять. Теперь только на входящие работает.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:15
Re: Vodafone змінив правила тарифікації
А я выбросил симку Киевстар за смену тарифа с обязательной абонплатой, после 15 лет пользования. И не парюсь!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:39
redmax11 5 годин тому
все это конечно круто, но несмотря на все старания МТС мы все прекрасно знаем кто скрывается под ширмой западноевропейского оператора и никогда не забудем
=============================
а под ширмой киевстар кто скрывается?
|