Оператор мобільного зв’язку Vodafone змінив умови тарификації у своїх нових тарифних планах.
Дивися повний текст Vodafone змінив правила тарифікації.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:01
Vodafone змінив правила тарифікації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Vodafone змінив правила тарифікації.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:01
все это конечно круто, но несмотря на все старания МТС мы все прекрасно знаем кто скрывается под ширмой западноевропейского оператора и никогда не забудем
Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:14
вчера через смс на 3339 подал (до 31.08) заявку на подключение 4G Smart XS - 30 грн/месяц - безлим в сети, 100 мин на Украину и 1 Гб
Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:11
Сначала эти клоуны с 1 августа подняли абонплату, а затем объявили, что вместо 28 дней делают обратно календарный месяц. ДБЛ БЛТ. Я вообще нахрен перестал ЮМС пополнять. Теперь только на входящие работает.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:15
Re: Vodafone змінив правила тарифікації
А я выбросил симку Киевстар за смену тарифа с обязательной абонплатой, после 15 лет пользования. И не парюсь!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:39
redmax11 5 годин тому
все это конечно круто, но несмотря на все старания МТС мы все прекрасно знаем кто скрывается под ширмой западноевропейского оператора и никогда не забудем
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а под ширмой киевстар кто скрывается?
Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:21
шо? Какой ещё месяц? А что же я платил за 4 недели? И можете убрать этот тариф за 45 гривен из списка, хотел его бабушке подключить, которая звонит очень редко, которой за глаза хватило бы часа в день, но я увидел "Вы не можете перейти на этот тариф с вашего текущего". Они ещё и решают кто там на какой тариф может переходить, а кто нет, помимо обязательных поборов 7 гривен в день, независимо от пользования их услугами. Киевстар предложили мне тариф за 35 гривен и с удовольствием перешёл, дают то же самое, что МТС предлагают за 85, кроме никому не нужных СМСок в век интернета и мессенджеров
Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:55
у водафона 100% российский капитал, у Киевстара 50-70% бенефициаров из РФ
Лайф турки наше все ну еще есть 3 моб он 100% Украинский \ государственный и тарифы ОК да да именно ГОСУДАРСТВЕННЫЙ мобильный оператор 3моб но у него договор с Ватафоном о роуминге ...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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