Vodafone змінив правила тарифікації

Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:21

шо? Какой ещё месяц? А что же я платил за 4 недели? И можете убрать этот тариф за 45 гривен из списка, хотел его бабушке подключить, которая звонит очень редко, которой за глаза хватило бы часа в день, но я увидел "Вы не можете перейти на этот тариф с вашего текущего". Они ещё и решают кто там на какой тариф может переходить, а кто нет, помимо обязательных поборов 7 гривен в день, независимо от пользования их услугами. Киевстар предложили мне тариф за 35 гривен и с удовольствием перешёл, дают то же самое, что МТС предлагают за 85, кроме никому не нужных СМСок в век интернета и мессенджеров