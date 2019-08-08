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Українські міста недоотримали
близько 10 млрд гривень

Українські міста недоотримали близько 10 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:42

Українські міста недоотримали близько 10 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
Члени Асоціації міст України скаржаться, що уряд затягує виділення двох субвенцій на загальну суму близько 10 мільярдів гривень на регіональний розвиток та розбудову соціально-економічної інфраструктури.

Дивися повний текст Українські міста недоотримали близько 10 млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:43

Іцику Клопомойському гроші потрібніші!
Пільги феросплавним заводам по електроенергії створили? Створили.
А "Гдє дєньгі, Зін?"
От субвенції і накрилися мідним тазом.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:35

andriyzhagun
Людана,яка пише такі дурниці,в першу чергу виглядає сама справжнім дурнем.Ні фактів ні документальних підтверджень одні базарі плітки.
sena_2008atp
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