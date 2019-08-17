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Українські міста недоотримали
близько 10 млрд гривень

Українські міста недоотримали близько 10 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:42

Українські міста недоотримали близько 10 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
Члени Асоціації міст України скаржаться, що уряд затягує виділення двох субвенцій на загальну суму близько 10 мільярдів гривень на регіональний розвиток та розбудову соціально-економічної інфраструктури.

Дивися повний текст Українські міста недоотримали близько 10 млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:43

Іцику Клопомойському гроші потрібніші!
Пільги феросплавним заводам по електроенергії створили? Створили.
А "Гдє дєньгі, Зін?"
От субвенції і накрилися мідним тазом.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:35

andriyzhagun
Людана,яка пише такі дурниці,в першу чергу виглядає сама справжнім дурнем.Ні фактів ні документальних підтверджень одні базарі плітки.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 00:04

Ну з приводу феросплавного заводу чиста правда, просто перед тим як когось ображати потрібно детальніше ознацомлюватись з новинами не вдалось бені зупинити впровадження енергоринку і формування ціни на ринкових засадах так він через рішення суду протягнув залишити тариф на еоектрренергію для нікопольського феросплавного на рівні 50 грн. За мегават при чому що всі інші мають платити 172. Це ж за чий кошт гулянка?
Danilar1982
 
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