Нафтогаз очікує остаточне рішення за позовом проти Газпрому, у якому українська компанія хоче стягнути 11-14 мільярдів доларів, до кінця 2021 року.
Дивися повний текст Позов проти \"Газпрому\": коли чекати остаточне рішення арбітражу.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:16
Позов проти "Газпрому": коли чекати остаточне рішення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Позов проти \"Газпрому\": коли чекати остаточне рішення арбітражу.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:16
Так это еще не окончательный был?
Да там премий коболеву за каждый промежуточный суд еще выписывать не перевыписывать.
А потом коболев уедет и еще придется всем украинцам оплачивать судебные издержки Газпрому
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