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Позов проти "Газпрому": коли
чекати остаточне рішення...

Позов проти "Газпрому": коли чекати остаточне рішення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:16

Позов проти "Газпрому": коли чекати остаточне рішення...

Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз очікує остаточне рішення за позовом проти Газпрому, у якому українська компанія хоче стягнути 11-14 мільярдів доларів, до кінця 2021 року.

Дивися повний текст Позов проти \"Газпрому\": коли чекати остаточне рішення арбітражу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:16

Так это еще не окончательный был?
Да там премий коболеву за каждый промежуточный суд еще выписывать не перевыписывать.
А потом коболев уедет и еще придется всем украинцам оплачивать судебные издержки Газпрому
blueiceua
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