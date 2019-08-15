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Карткові інновації
від Укргазбанку

Карткові інновації від Укргазбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:21

Карткові інновації від Укргазбанку

Пропонуємо до обговорення:
Новий онлайн-сервіс поповнення кредитних карток без комісії.

Дивися повний текст Карткові інновації від Укргазбанку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:22

Да, класно, звісно, але вони краще оновлювали б те, що дійсно потрібно. За випискою треба с паспортом їхати на відділення. Кожного разу. В мобільному додатку навіть міні виписок немає, про які вони пишуть у себе на сайті. І дуже сумніваюсь про їх 3D Secure...
Інтернет-банку для фізосіб так і немає :(
ludal
 
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